Zirveye Kartal pençesi: 4-0

K-Pet Süper Lig’de 20’nci hafta Lefkoşa derbisi ile tamamlandı. Haftaya aynı puanla giren Yenicami ile GAÜ Çetinkaya arasındaki mücadelede gülen taraf 4-0’lık farklı skorla Yenicami oldu. Yenicami’nin galibiyet gollerini John Ebuka, Ünal Kaya (2) ve John Okoli kaydetti. Bu skorla Yenicami en yakın rakiplerinden olan GAÜ Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği ile arasındaki puan farkını 3 yaparak 43 puana ulaştı. GAÜ Çetinkaya ise 40 puanda kaldı. İlk devrede GAÜ Çetinkaya’nin 2-0’lık üstünlüğünün ardından bu maçtaki Yenicami galibiyeti, ikili averajı siyah beyazlılara getirdi.

Perdeyi John açtı

Karşılaşmada gol perdesini Yenicami’nin golcü oyuncusu John Ebuka açtı. 15’inci dakikada ara pasında soldan ceza alanına giren John yerden düzgün bir vuruşla uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. Dakilar 35’i gönderdiğinde Ünal – Okoli duvar pası ile ceza alanına giren Ünal düzgün bir vuruşla takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

Ünal ve John skoru belirledi

Maçın 67’nci dakikasında Ünal Kaya ceza alanı dışından attığı golle farkı 3’e çıkarırken, 89’uncu dakikada Behiç’in ara pasında kaleciyi de geçen John Okoli maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Çetinkaya’nın iki golü geçerli olmadı

Karşılaşmada Çetinkaya’nın kaydettiği iki gol geçerlilik kazanmadı. İlk yarının 38’inci dakikasında köşe atışında Abbas’ın attığı gol faul olarak değerlendirildi. 76’ncı dakikada ceza alanına ortalanan ve ağlarla buluşan Çetinkaya pozisyonu da ofsayt gerekçesi ile geçerli olmadı.

Altay ve Eko oyun dışında kaldı, maç sonu saha karıştı

Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay karşılaşmanın son bölümlerinde itirazları ve oyun alanı içerisine girmesinden dolayı oyun alanı dışına gönderildi. Çetinkaya’da ayrıca Eko çift sarı kart nedeniyle 83’üncü dakikada kırmızı kart gördü. Maçın son düdüğünün ardından sahaya giren bazı Çetinkaya taraftarları maçın hakemi Fehim Dayı’ya yöneldi. Kısa süreli yaşanan gerginlik güvenlik güçleri tarafından engellendi.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Zekai Töre**, Ahmet Özkurtuluş**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Emin Atabek**

Oladele Oshobe***

Salih Güvensoy**

(Dk.79 H. Ulukök)*

Mehmet Altın**

Ünal Kaya***

(Dk.88 M. Göktaş)

Tansel Ekingen**

(Dk.90 O. Şanverdi)

John E. Okoye***

John Okoli***

Behiç Kum**

Yasin Açıkel**

TD: Sedat Devecioğlu

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Serkan Önet*

(Dk.54 Tunç)*

Abbas Osum*

Hüseyin Kayalılar*

Ümitcan Babahan*

Serhan Önet**

Sercan Demirman**

İbrahim Çıdamlı*

David Solomon*

Barine Eko*

Esin Sonay*

(Dk.72 Muammer)*

TD: Turan Altay

GOLLER: Dk.15 John E. Okoye, Dk.35 ve 67 Ünal Kaya, Dk.89 John Okoli (Yenicami)

SARI KARTLAR: Dk.6 Ünal Kaya (Yenicami) – Dk.38 Abbas Osum, Dk.76 Serhan Önet, Dk.85 David Solomon (GAÜ Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.83 (Çift sarı) Barine Eko (GAÜ Çetinkaya)

Fotoğraf: Burhan Gürkan