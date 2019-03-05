Zirveye Hamitköy ayarı

K-Pet Birinci Lig’in 20’nci hafta karşılaşmaları tamamlandı. İkinci yarıda aldığı galibiyetlerle puan farkını açan Göçmenköy, bu hafta hedefi Süper Lig olan Hamitköy’ü konuk ettiği maçta 4-0 mağlup olarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Zirve takipçisi Ozanköy konuk ettiği Değirmenlik’i tek golle geçerek haftayı kayıpsız kapattı. Akova Vuda ise bir puan kaybı daha yaşayarak Mormenekşe ile 1-1 berabere kaldı.

Düzkaya ve Bağcıl’dan farklı galibiyetler

Yalova ile Yonpaş Dumlupınar’ın 1-1’lik skorla birer puanla kapadığı haftada Düzkaya konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ni 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Doğancı konuk ettiği Karşıyaka’yı 3-1 mağlup ederken, Mesarya kendi sahasında Maraş’a 3-1 yenildi. Haftanın farklı galibiyetlerinden bir tanesini Bostancı Bağcıl, Çanakkale deplasmanında 5-1’lik skorla elde etti.

SONUÇLAR

Çanakkale – B. Bağcıl: 1-5

Ozanköy – Değirmenlik: 1-0

Mesarya – Maraş: 1-3

Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 1-1

Düzkaya – Yeniboğaziçi: 5-0

Göçmenköy – Hamitköy: 0-4

Akova Vuda – Mormenekşe: 1-1

Doğancı – Karşıyaka: 3-1

GOL KRALLIĞI

22 Gol: İrfan Boşnak (Akova Vuda)

17 Gol: Toykan Hacet (Hamitköy)

16 Gol: Justice Amenyaglo (B.Bağcıl), Muhammet Savaşçı (Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Göçmenköy 20 14 1 5 43 25 18 43

2. Ozanköy 20 12 4 4 38 26 12 40

3. Hamitköy 20 11 4 5 49 34 15 37

4. Akova Vuda 20 10 6 4 50 25 25 36

5. Yalova 20 10 6 4 28 18 10 36

6. Düzkaya 20 11 2 7 35 21 14 35

7. Karşıyaka 20 7 7 6 33 29 4 28

8. Y. Dumlupınar 20 7 6 7 38 30 8 27

9. Mesarya 20 7 6 7 35 36 -1 27

10. B. Bağcıl 20 8 2 10 36 34 2 26

11. Doğancı 20 7 4 9 28 38 -10 25

12. Çanakkale 20 7 1 12 26 49 -23 22

13. Maraş 20 6 2 12 27 45 -18 20

14. Mormenekşe 20 5 3 12 30 42 -12 18

15. Yeniboğaziçi 20 5 3 12 22 38 -16 18

16. Değirmenlik 20 3 3 14 22 50 -28 12

(21 HAFTA… 9 Mart Cumartesi: Y.Boğaziçi-Doğancı, Hamitköy-Akova Vuda, Değirmenlik-Mesarya, Maraş-Göçmenköy. 10 Mart Pazar: B. Bağcıl-Düzkaya, Mormenekşe-Çanakkale, Karşıyaka-Yalova, Y.Dumlupınar-Ozanköy)