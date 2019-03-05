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Zirveye Hamitköy ayarı

Zirveye Hamitköy ayarı

K-Pet 1.Lig'de zirve mücadelesi ve alt sıralardaki mücadele heyecan kazandı.

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K-Pet Birinci Lig’in 20’nci hafta karşılaşmaları tamamlandı. İkinci yarıda aldığı galibiyetlerle puan farkını açan Göçmenköy, bu hafta hedefi Süper Lig olan Hamitköy’ü konuk ettiği maçta 4-0 mağlup olarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Zirve takipçisi Ozanköy konuk ettiği Değirmenlik’i tek golle geçerek haftayı kayıpsız kapattı. Akova Vuda ise bir puan kaybı daha yaşayarak Mormenekşe ile 1-1 berabere kaldı.

 

Düzkaya ve Bağcıl’dan farklı galibiyetler

Yalova ile Yonpaş Dumlupınar’ın 1-1’lik skorla birer puanla kapadığı haftada Düzkaya konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ni 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Doğancı konuk ettiği Karşıyaka’yı 3-1 mağlup ederken, Mesarya kendi sahasında Maraş’a 3-1 yenildi. Haftanın farklı galibiyetlerinden bir tanesini Bostancı Bağcıl, Çanakkale deplasmanında 5-1’lik skorla elde etti.

 

SONUÇLAR

Çanakkale – B. Bağcıl: 1-5

Ozanköy – Değirmenlik: 1-0

Mesarya – Maraş: 1-3

Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 1-1

Düzkaya – Yeniboğaziçi: 5-0

Göçmenköy – Hamitköy: 0-4

Akova Vuda – Mormenekşe: 1-1

Doğancı – Karşıyaka: 3-1

 

GOL KRALLIĞI

22 Gol: İrfan Boşnak (Akova Vuda)

17 Gol: Toykan Hacet (Hamitköy)

16 Gol: Justice Amenyaglo (B.Bağcıl), Muhammet Savaşçı (Hamitköy)

 

K-Pet Birinci Lig Puan Durumu

TAKIMLAR                  O         G          B          M         A          Y          AV       P

1. Göçmenköy             20        14        1          5          43        25        18        43

2. Ozanköy                  20        12        4          4          38        26        12        40

3. Hamitköy                 20        11        4          5          49        34        15        37

4. Akova Vuda             20        10        6          4          50        25        25        36

5. Yalova                     20        10        6          4          28        18        10        36

6. Düzkaya                   20        11        2          7          35        21        14        35

7. Karşıyaka                 20        7          7          6          33        29        4          28

8. Y. Dumlupınar         20        7          6          7          38        30        8          27

9. Mesarya                  20        7          6          7          35        36        -1         27

10. B. Bağcıl                20        8          2          10        36        34        2          26

11. Doğancı                 20        7          4          9          28        38        -10       25

12. Çanakkale             20        7          1          12        26        49        -23       22

13. Maraş                    20        6          2          12        27        45        -18       20

14. Mormenekşe         20        5          3          12        30        42        -12       18

15. Yeniboğaziçi          20        5          3          12        22        38        -16       18

16. Değirmenlik          20        3          3          14        22        50        -28       12

(21 HAFTA… 9 Mart Cumartesi: Y.Boğaziçi-Doğancı, Hamitköy-Akova Vuda, Değirmenlik-Mesarya, Maraş-Göçmenköy. 10 Mart Pazar: B. Bağcıl-Düzkaya, Mormenekşe-Çanakkale, Karşıyaka-Yalova, Y.Dumlupınar-Ozanköy)

 

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