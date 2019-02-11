Zirveye Çetinkaya ayarı: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında Çetinkaya ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi Çetinkaya 2-1 kazanarak haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü’nü liderlikten etti. Her iki takımın 10’ar kişi tamamladığı maçta Çetinkaya’da Ugochukwu, MTG’den Yusuf Beyazi ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Çetinkaya’ya galibiyeti getiren golleri Adil Uçar kendi kalesine ve Herve Amani kaydetti. MTG’nin tek sayısı Peter’den geldi.

Bu skorun ardından Çetinkaya 28 yaparken, MTG 38 puanda kaldı. Ligin 18’nci haftasında Çetinkaya Cihangir’e konuk olacak. MTG ise Türk Ocağı’nı konuk edecek.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu*, Engin Akkagün**, Ali Karahasan**

ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz ***

Tunç Özgürgün ***

Hakan Karacaoğlu **

(Dk.85 Burak)

Serkan Önet ***

Batuhan Calban ***

Çağdaş Arslan ***

Doğukan Demirman **

Ömer Gül *

Behiç Kum **

(Dk.76 Samet)*

Ugochukwu **

Herve Amani ***

TD: Derviş Kolcu

MAĞUSA TG

Yusuf Yontar *

Mehmet Erol *

Adil Uçar *

(Dk.73 Orhan)*

Michael Odibe *

Yusuf Beyazi *

Mehmet Gürlü *

(Dk.46 Yasin)*

Dinopeter *

Arif Uysal *

(Dk.60 Sadık)*

Uğur Gök *

E. Peter **

Halil Turan *

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.45 Adil Uçar (KK) ve Dk.58 Herve Amani (Çetinkaya) – Dk.57 E. Peter (MTG

KIRMIZI KARTLAR: Dk.69 Ugochukwu (Çetinkaya) – Dk.90+4 Yusuf Beyazi (MTG)

