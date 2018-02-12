Zirveye Baf dokunuşu: 0-0

K-Pet Süper Lig’in 18’inci hafta mücadelesinde lig lideri Yenicami, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Doksan dakika sonunda taraflar gol atma başarısı gösteremeyince maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak iyi bir galibiyet serisi yakalayan Yenicami’nin bu serisini Baf Ülkü Yurdu sonlandırırken şampiyonluk yarışında da rakibine önemli bir puan kaybı yaşattı. Baf Ülkü Yurdu bu skorla ayrıca ligde oynadığı son 6 maçın tamamından da beraberlikle ayrılmış oldu. Alınan bu sonucun ardından Yenicami puanını 37, Baf Ülkü Yurdu 23 yaptı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler*, Enver Kalkın**, Kaan Koday**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Yasin Açıkel**

(Dk.60 Behiç)*

Emin Atabek**

Oladele Oshobe**

Salih Güvensoy*

(Dk.79 H. Ulukök)**

Mehmet Altın*

Ünal Kaya*

Tansel Ekingen**

Mehmet Göktaş*

(Dk.77 O. Şanverdi)**

John E. Okoye*

John Okoli*

TD: Sedat Devecioğlu

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Mustafa Tekpınar**

Joseph Obidiaso**

Hürcan Şenkardeşler*

(Dk.73 Berk Şen)**

Lawal Murtadah***

Ahmet Hatay**

Fikri Arslan**

Hüseyin Hürben**

Mete Sağır**

(Dk.70 Berk Çakır)*

İltaç Keçeli*

(Dk.80 Arif Öztürk)*

Hasan Sedatgil*

TD: Kemal Yürekli

GOL: -