“Zirveden başka bir hedefimiz olamaz”

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig’in İskele bölgesi ekiplerinden Gençler Birliği’nde hazırlık kampı geçtiğimiz Cuma günü noktalandı. Kırmızı siyahlı ekibin çok iyi bir kamp geçirdiğini belirten Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, “Yenicami’nin ligde büyük bir farkı var. Ancak bizim ligde zirve hedefinden başka bir hedefimiz olamaz. İkinci yarı başında alacağımız iyi sonuçlarla kupada hedef belirleyebiliriz” dedi.

Topaloğlu: “Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik”

Ellerindeki kadronun iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, “Ülke şartlarında saha sıkıntısı çekmemize rağmen mükemmel bir kamp geçirdik. Küçük Kaymaklı maçı ile kampı tamamladık” dedi. Özellikle Küçük Kaymaklı ile oynadıkları ve kazandığımız hazırlık maçındaki performanstan oldukça memnun olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Özellikle çok yorgun ve üst üste maçlar yapmamıza rağmen maçın ilk devresinde güzel bir oyun ortaya koyduk. Güzel bir hazırlık devresi geçirdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yabancılardan verim alamadık”

İlk yarıda yabancı oyuncu konusunda sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan Topaloğlu, “Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarıda yabancı oyuncuların önemli katkısı vardı ancak bu yıl Malik dışında diğer yabancılardan katkı alamadık. İkinci yarıda üç yabancı takviyesi olacağı düşüncesindeyim, üç transfer olarak bakıyoruz biz buna. Çünkü Malik’in performansı artmaya başladı, iyi bir kamp dönemi geçirdi. Emeka’nın dönmesi bizim için çok iyi oldu. Çünkü bir yabancıdan fazla, takımın ve camianın onu tanıması bizim için çok büyük bir artı. Denediğimiz bir yabancı var, onun dışında görüşüp getirmek istediğimiz yabancılar var. Artık bir tercih yapacağız” dedi.

“Futbol kolektif, takım işi. İnandınız mı olabilir”

Ligde hedefi olmayan takımların yöneleceği noktanın kupa olduğunu söyleyen Topaloğlu, “Bizim ligde zirve hedefinden başka bir hedefimiz olamaz. Yenicami’nin büyük bir farkı var. Ligden düşmeme gibi bir durumumuz olmadığı için de her zaman üst sıraları kovalamak istiyoruz” dedi. Kupada bir hedef belirleyeceklerini aktaran Topaloğlu, “Yarı final veya final neden olmasın? Futbol kolektif, takım işi. İnandınız mı olabilir. Geçen yıl bu takım neleri yapabileceğini gösterdi. Lige iyi bir başlangıç yapmamız önemli. İlk turda da bir alt ligden bir takım geliyor. Onu geçebilme şansınız yüksek oluyor. Ligde de tam rahat konuma gelirsek kupaya ağırlık verebileceğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“İki transferimiz olacak”

“Kadromuza birkaç takviye yapmamız gerekiyordu. Ancak maddi olarak gücümüz çok üst seviyede değil” diyerek sözlerine devam eden Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, “Eldeki futbolcuların sıkıntı yaşamaması adına transfer yapmamayı tercih ettik ama transfer bitene kadar iki transferimiz olacak. Alt liglerden takip ettiğim oyuncular var. Adından söz ettirecek olan futbolcular. Onların gelmesi ile kadromuzun genişleyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.