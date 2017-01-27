Zirvede zor maç

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grubu’nun 13’üncü haftasında zor bir karşılaşma oynanıyor. Ligde lider bulunan Ozanköy, Esentepe’yi konuk ediyor. Şu ana kadar sadece 1 mağlubiyeti olan Ozanköy bu maçı kazanması takdirde önemli bir avantajı elde edecek. Şu anda 26 puanı bulunan kırmızı beyazlılar, devre arasında kadrosunu da güçlendirmişti. Karşılaşmanın misafir ekibi Esentepe ise, bu maçtan puan veya puanlarla dönüp zirve yarışından kopmak istemiyor. Pazar günü Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Hüseyin Özkan yönetecek.