Zirvede tek başına: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Doğan Türk Birliği, ligin yenilgisiz lideri Yenicami’yi konuk etti. Yenicami, eski bir Doğan Türk Birliği futbolcusu olan Emin Atabek’in kaydettiği golle zorlu deplasmandan 1-0’lık skorla galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Son dört maçını kazanan Doğan Türk Birliği ligin üçüncü haftasının ardından ilk kez mağlup olurken, Yenicami ligde oynadığı sekizinci maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu skorla puanını 24 yapan Yenicami, en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü önünde 5 puan farkla liderliğini korudu. Doğan Türk Birliği ise 12 puanda kalarak zirvenin 12 puan gerisinde haftayı tamamladı. Ligin 9’uncu haftasında Doğan Türk Birliği, Lefke’yi konuk edecek. Yenicami ise Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak.

STAT: Mete Adanır stadı

HAKEMLER

Utku Hamamcıoğlu*

Şakir Azizoğlu**

Mehmet Ekşici**

DOĞAN TB

Dursun Cem*

Ahmet Sönmez***

Hasan Kanlı***

Çağrı Kıral*

Quadri Raheem**

Serhan Önet*

(Dk.71 Bayram)*

Sercan Demirman*

İbrahim Çıdamlı**

Aydın Aygın**

(Dk.73 Cemal)*

Kenan Oshan**

(Dk.69 Lua Lua)**

Ahmet Burak**

TD: Caner Oshan

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Hüseyin Sadıklar*

(Dk.84 Ali Üçtaş)

Erbay Bertiz**

Emin Atabek***

Hasan Ulukök***

(Dk.78 Yasin)*

Kenneth Ngwoke*

Farouk Dadzie*

(Dk.90+2 Esin)

Mehmet Altın*

Zihni Temelci**

Tansel Ekingen*

John E. Okoye*

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: Dk.16 Emin Atabek (Yenicami)

