Zirvede iki ekip

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında ilk maçlar oynandı.

Şampiyonluk Grubu’na lider olarak giren APOEL deplasmanda Nea Salamina ile 1-1 berabere kalarak gruba puan kaybı ile başladı. Liderin takipçilerinden Apollon ise konuk ettiği Omonia’yı 3-1 yendi. AEK Larnaka da AEL Limasol’u tek golle yenerek gruba üç puanla başladı. Alınan bu sonucun ardından Apollon lider APOEL ile puanın eşitledi.

Küme Düşme Grubu’nda ise Paralimni rakibi Doxa’yı 1-0, Ermis de Anorthosis’i 2-1 yendi. Alki konuk olduğu Baf deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Sonuçlar

AEK Larnaka – AEL Limasol: 1-0

Apollon – Omonia: 3-1

Nea Salamina – APOEL: 1-1

Küme Düşme Grubu

Paralimni – Doxa: 1-0

Ermis – Anorthosis: 2-1

Baf – Alki: 0-3

Şampiyonluk Grubu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. APOEL 23 15 5 3 46 21 25 50

2. Apollon 23 15 5 3 53 18 35 50

3. AEL Limasol 23 14 3 6 35 26 9 45

4. AEK Larnaka 23 12 6 5 38 16 22 42

5. Nea Salamina 23 9 5 9 29 31 -2 32

6. Omonia 23 9 4 10 26 27 -1 31

Küme Düşme Grubu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Anorthosis 23 9 7 7 28 28 10 34

2. Baf 23 7 6 10 24 39 -15 27

3. Doxa 23 5 5 13 28 40 -12 20

4. Paralimni 23 5 5 13 18 38 -20 20

5. Alki 23 5 5 13 22 43 -21 20

6. Ermis 23 3 4 16 21 41 -20 13