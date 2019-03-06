Zirvede iki ekip
GÜNEY KIBRIS’TA HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ…
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında ilk maçlar oynandı.
Şampiyonluk Grubu’na lider olarak giren APOEL deplasmanda Nea Salamina ile 1-1 berabere kalarak gruba puan kaybı ile başladı. Liderin takipçilerinden Apollon ise konuk ettiği Omonia’yı 3-1 yendi. AEK Larnaka da AEL Limasol’u tek golle yenerek gruba üç puanla başladı. Alınan bu sonucun ardından Apollon lider APOEL ile puanın eşitledi.
Küme Düşme Grubu’nda ise Paralimni rakibi Doxa’yı 1-0, Ermis de Anorthosis’i 2-1 yendi. Alki konuk olduğu Baf deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Sonuçlar
AEK Larnaka – AEL Limasol: 1-0
Apollon – Omonia: 3-1
Nea Salamina – APOEL: 1-1
Küme Düşme Grubu
Paralimni – Doxa: 1-0
Ermis – Anorthosis: 2-1
Baf – Alki: 0-3
Şampiyonluk Grubu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. APOEL 23 15 5 3 46 21 25 50
2. Apollon 23 15 5 3 53 18 35 50
3. AEL Limasol 23 14 3 6 35 26 9 45
4. AEK Larnaka 23 12 6 5 38 16 22 42
5. Nea Salamina 23 9 5 9 29 31 -2 32
6. Omonia 23 9 4 10 26 27 -1 31
Küme Düşme Grubu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Anorthosis 23 9 7 7 28 28 10 34
2. Baf 23 7 6 10 24 39 -15 27
3. Doxa 23 5 5 13 28 40 -12 20
4. Paralimni 23 5 5 13 18 38 -20 20
5. Alki 23 5 5 13 22 43 -21 20
6. Ermis 23 3 4 16 21 41 -20 13