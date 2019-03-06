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Zirvede iki ekip

Zirvede iki ekip

GÜNEY KIBRIS’TA HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ…

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Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında ilk maçlar oynandı.

Şampiyonluk Grubu’na lider olarak giren APOEL deplasmanda Nea Salamina ile 1-1 berabere kalarak gruba puan kaybı ile başladı. Liderin takipçilerinden Apollon ise konuk ettiği Omonia’yı 3-1 yendi. AEK Larnaka da AEL Limasol’u tek golle yenerek gruba üç puanla başladı. Alınan bu sonucun ardından Apollon lider APOEL ile puanın eşitledi.

Küme Düşme Grubu’nda ise Paralimni rakibi Doxa’yı 1-0, Ermis de Anorthosis’i 2-1 yendi. Alki konuk olduğu Baf deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

 

Sonuçlar

AEK Larnaka – AEL Limasol: 1-0

Apollon – Omonia: 3-1

Nea Salamina – APOEL: 1-1

 

Küme Düşme Grubu

Paralimni – Doxa: 1-0

Ermis – Anorthosis: 2-1

Baf – Alki: 0-3

 

Şampiyonluk Grubu

TAKIMLAR                  O         G         B          M        A         Y          AV       P

1. APOEL                     23        15        5          3          46        21        25        50       

2. Apollon                     23        15        5          3          53        18        35        50       

3. AEL Limasol             23        14        3          6          35        26        9          45       

4. AEK Larnaka            23        12        6          5          38        16        22        42       

5. Nea Salamina          23        9          5          9          29        31        -2         32       

6. Omonia                    23        9          4          10        26        27        -1         31

 

Küme Düşme Grubu

TAKIMLAR                  O         G         B          M        A         Y          AV       P

1. Anorthosis               23        9          7          7          28        28        10        34       

2. Baf                           23        7          6          10        24        39        -15       27       

3. Doxa                        23        5          5          13        28        40        -12       20       

4. Paralimni                 23        5          5          13        18        38        -20       20       

5. Alki                          23        5          5          13        22        43        -21       20       

6. Ermis                      23        3          4          16        21        41        -20       13

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