Zirvede Çamlık var

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen liglere oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük erkekler liginde haftanın karşılaşmasında Vakıflar ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Çamlık Spor’a 3-0 mağlup olan YDÜ, liderliği rakibine kaptırmıştı. Kadınlarda ise 5’inci hafta sonunda Çamlık Spor yenilgisiz olarak liderliğini sürdürüyor. Klasmanda ikinci sırada bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi, bu hafta YDÜ’ye konuk olacak. Kadınlar liginin diğer bir karşılaşmasında DAÜ, Yeni Erenköy’ü konuk edecek.

Yıldız Kızlar Ligi’nde DAÜ, 6 hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. Çamlık Spor almış olduğu 3-0’lık YDÜ galibiyeti sonrasında ikinci sıradaki yerini korudu. Yıldız Kızlar Ligi’ne bu hafta oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek. Liglerde haftanın programı ve puan durumları şöyle:

BUGÜN

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Y.Erenköy (B.Kadın – 18.30)

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Y.Erenköy (B.Erkek – 20.00)

Arena: Çamlık Spor – Vakıflar (B. Kadın - 19.00)

Atatürk Spor Salonu: YDÜ – LAÜ (B. Kadın – 19.00)

YARIN

RA 25 Spor Salonu: YDÜ – Vakıflar (B. Erkek – 18.30)

CUMA

Arena: Çamlık Spor – MGA (Yıldız Kız – 18.00)

Arena: Çamlık Spor – Y.Erenköy (Yıldız Erkek – 19.30)

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – Y.Erenköy (Yıldız Kız - 18.30)

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – YDÜ (Yıldız Kız – 18.30)