Zirve yarışı sürüyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’ne bu yıl Süper Lig’e çıkma hedefiyle başlayan ve ilk dört maçını kazanarak tepeye yerleşen Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı dün evinde oynadığı 5. maçını da 61 – 44 sayı farkıyla kazandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün Pendik Anadolu Yakası’nı konuk eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İranlı yeni transferi Ali Ekber’in de katkısıyla güzel bir oyun sonrası 17 sayı farkla kazanmasını bildi. Gelecek haftayı Ankara deplasmanında Ankara BB Engelli SK önünde geçirecek temsilcimiz dünkü maçı şu kadro ile oynadı

“ Efkan – Mahmut – Ekşi – Osman – Cemer - Murat – Ertan – Ömer – Akdeniz – Servet – Aliekber”