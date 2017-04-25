Zirve mücadelesi sürüyor
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında 32’nci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında 32’nci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. Şampiyonluk Grubu’nda haftalardır liderliğini sürdüren APOEL kendi sahasında grubun son sırasındaki Anorthosis ile 1-1 berabere kaldı. APOEL’in yakın takipçisi Apollon evinde oynadığı derbi mücadelesinde AEL ile 1-1 berabere kalınca fırsatı değerlendirememiş oldu. Haftanın kârlı takımı AEK Larnaka oldu. Deplasmanda Omonia’yı 2-1 yenen AEK zirveye biraz daha yaklaştı.
Lige veda edecek son takımın belirleneceği Küme Düşme Grubu’nda ise son basamaktaki Doxa konuk olduğu Ermis’i 5-1 yendi. Doxa’nın hemen üzerinde bulunan Karmiotsissa ile Aris, rakipleri ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Doxa da ligde kalma şansını ilerleyen haftalara taşımış oldu. Lige önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla devam edilecek.
Şampiyonluk Grubu
Apollon – AEL: 1 - 1
APOEL – Anorthosis: 1 - 1
Omonia - AEK Larnaka: 1 - 2
Küme Düşme Grubu
Aris - Nea Salamina: 1 - 1
Ahna – Karmiotissa: 1 - 1
Ermis – Doxa: 1 - 5