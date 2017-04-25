Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında 32’nci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. Şampiyonluk Grubu’nda haftalardır liderliğini sürdüren APOEL kendi sahasında grubun son sırasındaki Anorthosis ile 1-1 berabere kaldı. APOEL’in yakın takipçisi Apollon evinde oynadığı derbi mücadelesinde AEL ile 1-1 berabere kalınca fırsatı değerlendirememiş oldu. Haftanın kârlı takımı AEK Larnaka oldu. Deplasmanda Omonia’yı 2-1 yenen AEK zirveye biraz daha yaklaştı.

Lige veda edecek son takımın belirleneceği Küme Düşme Grubu’nda ise son basamaktaki Doxa konuk olduğu Ermis’i 5-1 yendi. Doxa’nın hemen üzerinde bulunan Karmiotsissa ile Aris, rakipleri ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Doxa da ligde kalma şansını ilerleyen haftalara taşımış oldu. Lige önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla devam edilecek.

Şampiyonluk Grubu

Apollon – AEL: 1 - 1

APOEL – Anorthosis: 1 - 1

Omonia - AEK Larnaka: 1 - 2

Küme Düşme Grubu

Aris - Nea Salamina: 1 - 1

Ahna – Karmiotissa: 1 - 1

Ermis – Doxa: 1 - 5