Zirve maçı YDÜ’nün: 88-80

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde normal sezonun son haftası olan 15’inci hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. Son haftaya ilk iki sırada giren iki ekibin liderlik açısından büyük önem taşıyan mücadelesini YDÜ 88-80’lik skorla galip tamamladı.

Anderson ve Kutruza’dan 25’er sayı

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede periyotlar 20-22, 36-37, 61-55, 88-80 şeklinde tamamlandı. Galip gelen YDÜ’de iki isim 25’er sayılık performansları ile ön plana çıktı. Lashard Anderson ve Halil Kutruza toplamda attıkları 50 sayı ile hem en skorer oyuncular oldular, hem de takımlarının sayı yükünü çektiler. Koopspor’da 21 sayı kaydeden Tyrell Means takımının en skorer ismi oldu.

LAÜ kazanırsa ikinci tamamlayacak

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 15’inci hafta bugün Atatürk Spor Salonu’nda Mapfree ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak. LAÜ rakibini mağlup ettiği takdirde normal sezonu ikinci tamamlayacak. Koopspor ise üçüncü olacak.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Salih Işık

YDÜ: Alp Kıvanç Rıza, Kaan Yatman, Lashard Anderson (25), Halil Kutruza (25), İhsan Öğütücü (4), Sercem İnancı, Berkem Dikengil (8), Ahmet Dağer (5), Arda Ustaoğlu, Nenad Misanovic (18), Görkem Özbilen, Burak Karafistan (3)

KOOP: Kemal Taşçı, Kaspars Kambala (18), Mehmet Köroğlu, Tayfun Kuyan (6), Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar (4), Andım Eryılmazlar (6), Tyrell Means (21), Derek Williams (12), Vedat Kaner, Boran Özdeğer, Kercem İnancı (13)

PERİYOTLAR: 20-22, 36-37, 61-55, 88-80