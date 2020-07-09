Hüseyin ÖZBARIŞCI

Demirhan’da molehiya üreten Alkan Çoban, üretilen ürünlerde zirai ilaç kullanımının oldukça fazla olduğuna dikkati çekti, ülkede bir tarım politikası olmadığını savundu, “ilaçsız üretim” vurgusu yaptı.

Molehiya üretimi yapan Çoban, ülkede neredeyse tüm üreticilerin zirai ilaç kullandığını ve bu yüzden toplumun sağlığının tehdit altında olduğuna vurgu yaparak, kendisinin hiç zirai ilaç kullanmadan bu işi yaptığını ifade etti.

Alkan Çoban molehiya üretimini YENİDÜZEN’e anlattı. Alkan Çoban, molehiya üretimi dışında başka sebzeler de ürettiğini belirterek, sadece molehiya sattığını söyledi. Çoban; “5 yıl önce su kuyusu açarak, bu işe başladım ve bahçede yaz- kış meyve sebze üretimi yapıyorum. Her ne üretiyorsam, hep organik üretiyorum. Hatta ilaç isteyen sebzeleri ekmiyorum. 5 yıldan beridir kendi evim ve 2 çocuğumun evine hiç sebze satın alınmadı. Ben bu işi zevk için yapıyorum. Sadece molehiya satıyorum, çünkü insanlar gereğinden fazla talepte bulunuyor. Çünkü insanlar inandı ve güvendi bir kere… 1 kez alıyor pişirip yiyor, sonra gelip daha fazla alıyor. Ürünler oldukça fazla ilgi görüyor” dedi.

“Zirai ilaç kullanmıyorum”

Ülkede özellikle son yıllarda kanser hastalığının arttığına dikkat çeken Alkan Çoban, bunun başlıca sebebinin üreticilerin, ürettikleri sebze meyvelere haddinden fazla zirai ilaç kullanmasından dolayı kaynaklandığını belirtti. Kendisinin ürettiği ürünlerde hiçbir zirai ilaç kullanmadığını bir kez daha yineleyen Çoban, bölgesindeki diğer üreticilere de ilaçsız molehiya üretimi yapmayı alıştırdığını ifade etti.

“Evde kapalı olmaktansa, bahçemde vakit geçirdim”

Pandeminin molehiya üretimine etkisi olmadığını dile getiren, molehiya üreticisi Alkan Çoban, molehiya ekiminin Mayıs ayında gerçekleştiğini söyledi. Çoban, Coronavirüs salgını nedeniyle her yerin kapalı olduğu dönemde bahçesinde zaman geçirdiğini anlattı.

“Nerdeyse talepleri karşılayamıyorum”

Alkan Çoban, yerli halk dışında İngiltere ve Kıbrıs’ın güneyinden de talep geldiğini belirterek, bu sezon pandemi dolayısıyla bunu beklemediğini, ancak şu anda talepleri karşılayamayacağını söyledi. Alkan Çoban; “Genellikle satış yaptığım bölge Lefkoşa bölgesi… İlk olarak kendi köyümde bu işi yapmaya başladım, sonra dışardan da talepler gelince, civar köylere de molehiya vermeye başladım. Geçmiş yıllarda İngiltere’den bile talepler geldi. Toplayıp, kurutup, paketledikten sonra, arkadaşlar vasıtasıyla İngiltere’ye molehiya yollardık. Aynı zamanda bazı Kıbrıslı Rumlardan bile talep edenler oldu. Geçmiş yıllarda bu talepler olmuştu ama bu yıl salgın dolayısıyla bunun olmayacağını düşünüyorum. Şu anda neredeyse talepleri karşılayamıyorum. Alanlar, başka insanlara tavsiye ediyor. Bu bakımdan da insanlara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarıma da aşıladım”

Kendisinin bu işi bir hobi olarak yaptığını yineleyen Çoban, çocuklarına üretim yapmayı aşıladığını sözlerine ekledi. Alkan Çoban; “Biz Kıbrıslılar olarak ne yazık ki hep hazıra alıştırıldık. Hep hazır bulunca üretimden koptuk. Halbuki üretmek çok güzel bir şey. Benim iki çocuğum, torunlarım var. Ben bunu onlara da aşıladım. Çocuklarım, vakit buldukça gelip bana yardım ediyor. Zaten yediğimiz meyve ve sebzeler organik. Zamanım olsa molehiya dışında başka şeyler de satabilirdim ama onları yapmak için yeteri kadar zamanım yok. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum, çocuklarım ve torunlarımın da bunu yapmasını istiyorum” dedi.

“Ülkede tarım politikası yok”

Kendisine ülkedeki tarım politikasıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine ülkede tarım politikası olmadığını kaydeden molehiya üreticisi Alkan Çoban, her gelen hükümetin değişik şeyler söylediğini, yeteri kadar denetimin de yapılmadığını ifade etti.

“Üretim ön plana geçti”

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da elektronik dükkânı olan Alkan Çoban, Hacettepe Üniversitesi’nden Elektronik Bölümü mezunu olduğunu ve 40 yıldır elektronik işiyle uğraştığını dile getirdi. 5 yıldan beridir molehiya ürettiğini belirten Çoban, molehiya üretiminin, elektronik işini geride bıraktığını söyledi.