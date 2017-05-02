Zincirleme kaza

Lefkoşa'da bugün saat 15.40 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Kıbrıs Gazetesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken trafik adeta alt üst oldu. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki FR 949 plakalı araçla Hamitköy istikametine doğru dikkatsizce ilerlemekte olan Yağmur Gülsev, o esnada kırmızı ışıkta beklemekte olan Özen Büyükalsancak yönetimindeki HL 019 plakalı arkadan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle savrulan HL 019 plakalı araç, önünde devam eden Arif İzmirlioğlu yönetimindeki FU527 plakalı araca çarptı. Yağmur Gülsev yönetimindeki FR949 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle yolun sol şeridine geçerek bu esnada ayni istikamete doğru seyretmekte olan Ferhat Sekizler yönetimindeki PF 067 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpıştı. Kaza sonucunda FR949 plakalı araç sürücü Yağmur Gülsev hafif şekilde yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.