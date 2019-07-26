Zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı

Erülkü-Haspolat Çemberi arasında az önce meydana gelen kazada üç araç çarpıştı.

Bölgedeki trafiği aksatan kazada, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi...

EC 858 ve LM 693 salon araç ile KG 750 plakalı vanın karıştığı kazada araçlar zarar gördü. Polis olay yerinde, ayrıntılar birazdan...

FOTOĞRAFLAR: Fehime ALASYA