Zimmetine para geçirdi, tutuklandı

Lefkoşa’da Gelir ve Vergi Dairesi’nde bir personel, sürüş ehliyetlerinin yenilenmesi için vatandaşlardan tahsil ettiği 155 bin TL parayı zimmetine geçirerek, çalmaktan tutuklandı.

Polis bültenine göre, 1 Mart-19 Haziran arasında meydana gelen hırsızlıkta, Ö.B. (K-43), sürüş ehliyeti yenilemek için vatandaşlardan tahsil ettiği toplam 155 bin 125 TL nakit parayı dairenin gelirler kalemine yatırmayıp, zimmetine geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.