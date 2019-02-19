Ziliha Uluboy: Değerlerinize sahip çıkın
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Psikolog)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dürüst
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine aynı işi yapmak isterdim J
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ataerkil ve militarist düzen
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Pişmanlık duymuş olmam. Yaşanılan hiç bişeye pişman olmamalı.
En büyük sevincim… Çocuğum Tera
Hayatımın dönüm noktası… Tera’nın doğumu
Beni en çok etkileyen yazar… Judith Butler
Başucumdaki kitap… Mindfulness
En keyif aldığım müzik… Max Richter
En son izlediğim film… Human
Kendim için son aldığım şey… Kitap
Dolabımdaki en gereksiz şey… Takım elbiseler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Çikolata
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Asla yapmam dememeyi öğrenmek
Kendimde beğendiğim özellik… Karşımdakini olduğu gibi kabul etmek
Olmasa da olur… Televizyon
Olmazsa olmaz… Mesleki eğitimlerim
En iyi yaptığım yemek… Molehiya
Hayalimdeki dünya… Savaşsız, göçsüz, kayıpların olmadığı, herkes için eşit ve adil bir dünya
Aşk benim için… Ruhumun gıdası
Onunla çok tanışmayı isterdim… Sigmun Freud
Görmek istediğim yer… Keşke dünyanın her yerini görebilsem
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu yapmak
Son olarak söylemek istediklerim… Değerlerinize sahip çıktığınız bir yaşam dilerim. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim.