Ziliha Uluboy: Değerlerinize sahip çıkın

(Psikolog)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dürüst

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine aynı işi yapmak isterdim J

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ataerkil ve militarist düzen

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Pişmanlık duymuş olmam. Yaşanılan hiç bişeye pişman olmamalı.

En büyük sevincim… Çocuğum Tera

Hayatımın dönüm noktası… Tera’nın doğumu

Beni en çok etkileyen yazar… Judith Butler

Başucumdaki kitap… Mindfulness

En keyif aldığım müzik… Max Richter

En son izlediğim film… Human

Kendim için son aldığım şey… Kitap

Dolabımdaki en gereksiz şey… Takım elbiseler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Çikolata

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Asla yapmam dememeyi öğrenmek

Kendimde beğendiğim özellik… Karşımdakini olduğu gibi kabul etmek

Olmasa da olur… Televizyon

Olmazsa olmaz… Mesleki eğitimlerim

En iyi yaptığım yemek… Molehiya

Hayalimdeki dünya… Savaşsız, göçsüz, kayıpların olmadığı, herkes için eşit ve adil bir dünya

Aşk benim için… Ruhumun gıdası

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sigmun Freud

Görmek istediğim yer… Keşke dünyanın her yerini görebilsem

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu yapmak

Son olarak söylemek istediklerim… Değerlerinize sahip çıktığınız bir yaşam dilerim. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim.