Zihni Ozanköy’de

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy, genç oyuncu Zihni Temelci'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Zihni, bir süre önce Lefke'den ayrılmak istediğini aktarmış ve Lefke'den izin istemişti. Oyuncu konusunda girişimde bulunan Ozanköy, Lefke ile anlaştı ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, dün akşam kırmızı beyazlı ekibin kampına katıldı.