“Buradayken cezaevinde olduğumu unutuyorum”… YENİDÜZEN’e konuşan Seramik Atölye çalışanları, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu gibi atölyelerin ruh sağlığına çok iyi geldiğini anlatan mahkumlar, çamur ile vakit geçirirken cezaevinde olduklarını unuttuklarını ifade ediyorlar…

Fehime ALASYA

Lefkoşa Merkezi Cezaevi, Seramik Atölyesi’nde üretim yapan mahkumlar, topluma faydalı bireyler olabilmek ve bir şeyler üretmek için emek harcıyor.

Hafta içi çalışma saatleri içerisinde faal olan Lefkoşa Merkezi Cezaevi, Seramik Atölyesi, gönüllü mahkumların çalışmalarıyla hayat buluyor. Yakın zamanda kermes düzenleyecek olan atölye çalışanı mahkumlar, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Üretmenin verdiği keyif ile günlerini geçiren mahkumlar, bu çalışmaların, aktif bireyler haline gelmelerine olanak sağladığını anlatıyor.

Elleri çamurda hayat buluyor, zihinleri çamur ile temizleniyor… Onlar Cezaevi’ndeki Seramik Atölyesinin varlığına duacı olurken, bu gibi atölyelerin de artması gerektiği düşüncesinde…

Çalışma saatleri içerisinde gün boyu boş kalmayan atölyede, yapılan çalışmalar birçok kez günün anlam ve önemine göre çeşitli kurum ve kuruluşlara da hediye ediliyor.

Seramik atölyesinde uzman bir seramik öğretmeni olmadığını belirten mahkumlar, arada sırada gönüllülük kapsamında bilirkişilerin ziyaretine uğruyor.

Yetenek, beceri ve farklı birkaç özelliğe göre gelen talep içerisinden seçilerek atölyelere alınan mahkûmlar, burada kendi istediği sürece çalışabiliyor.

Bir gardiyan gözetiminde ve öncülüğünde atölyede çalışan gönüllüler, günün büyük bir bölümünü orada geçiriyor.

İmkânları zenginleştirilirse üretimleri de artacak…

Ufak tefek eksiklikler dışında sürekli çalışır durumda olan seramik atölyesi, bazı imkanların tanınması durumunda çok daha başarılı ve aktif üretimin yapılabileceği bir ortam…

Bardak, küçük güveç kabı, çay kâsesi ve fincan gibi mutfak malzemesi yapabilecek olan teknolojik bir makineye sahip cezaevi seramik atölyesi, dıştan çok fazla sipariş aldıklarını fakat malzeme eksikliğinden dolayı hiçbir üretim yapamadıklarını da belirtiyor.

Saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorlar…

YENİDÜZEN’e konuşan atölye çalışanı mahkûmlar, atölyelerin önemini anlatırken kendi yaşamlarından da örnekler veriyorlar.

Zevkle çalıştığı için zamanın çok hızlı ve kolay geçtiğini anlatan birçok mahkûm, saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığını belirtiyor.

Mahkum Halilcan Güven: “Eğer bu yolun başındayken yakalanmasaydım belki de çok daha ilerisinde, çok daha ağır cezalar ile burada olurdum”

Bugün cezaevinde olduğu için kendini şanslı sayan Halilcan Güven, “İyi ki bu cezayı aldım ve buradayım. Eğer bu yolun başında iken yakalanmasaydım belki de çok daha ilerisinde, çok daha ağır cezalar ile burada olurdum” diyerek çok pişman olduğunu anlatıyor.

Akşam saatlerinde dışarıda özgürce dolaşabilmeyi özlediğini belirten 20’li yaşlardaki Halilcan Güven, geceleri gökyüzünü görmenin çok zor olduğunu ifade ederken, 11 yıldır cezaevinde olduğunu anlatan Ferhat Dursun, “Ben dışarı başka bir Ferhat olarak çıkacağım. Tek istediğim rahat ve huzurlu yaşamak…” diyerek, orada büyüdüğünü anlatıyor.

Dışarıda serbestçe ve özgürce yürümeyi, geceleri dolaşmayı, ailelerini ve köylerini özleyen mahkumlar, içini YENİDÜZEN’e döktü.

Seramik Atölye çalışanı mahkumlar ne dedi?

Halilcan Güven:

“Buradayken cezaevinde olduğumu unutuyorum”

“Bir şeyler üretmek bize iyi geliyor. Burada bir şeyler üretiyoruz, zaman hızlı geçiyor. Bir anfora küplerini yapmak bir hafta gibi bir zaman alıyor, bunlarla uğraşmak bize iyi geliyor. Terapi gibi geliyor.

Sürekli kapalı olmak çok sinir bozucu bir durum, bahçe içerisindeki bu atölyeye gelmek bile bizim için büyük bir değişiklik.

Buradayken cezaevinde olduğumu unutuyorum.

Toprakla uğraşmak insanın üzerindeki negatifliğini alıyor.

Bu gibi atölyeler çok önemlidir, umarım yeni cezaevinde de bu ve bunun gibi yerler artarak daha çok açılır.

Cezaevi dışında çok büyük bir alan var ve bu alan cezaevine ait. Burası boş bir arazi olarak duruyor, orası ekim amaçlı, tarım amaçlı kullanılabilir. Bu gibi aktiviteler kişilerin ruhsal durumuna da çok olumlu etki ediyor.

Atölyede ihtiyacımız olan demir ayak veya tahta ayak gibi ekipmanları da diğer atölyelerimizden temin ediyoruz.

“Şartlı tahliyeyle ilgili düzenlenmesi gereken maddeler olduğuna inanıyorum”

Ben 3 buçuk yıldır buradayım. Toplam beş yıl ceza aldım. Uyuşturucu yüzünden buradayım. Şartlı tahliyeden yararlanıp, birkaç ay içerisinde serbest kalabilirdim fakat olmadı. Şartlı tahliyeyle ilgili düzenlenmesi gereken maddeler olduğuna inanıyorum.

Buraya gelmezden önce sporla uğraşıyordum, bir yerli takımda futbol oynuyordum. Dışarı çıktığım zaman futbol oynamaya devam edeceğim.

Seramik yapmaya devam eder miyim bilemiyorum…

“Gelecekle ilgili plan kurmak istiyorum fakat iş bulma kaygım beni karamsarlığa itiyor”

Bunların dışında gelecekle ilgili plan kurmak istiyorum fakat iş bulma kaygım beni karamsarlığa itiyor. Buradan çıktığım zaman sicilim temiz olmayacak ve iş bulmam çok kolay olmayacak. Dışarıda işsizlik olduğunu duyuyoruz, tüm bunlar beni korkutuyor.

“Devletten herhangi bir beklentim yok, toplum bana kucak açacak diye umuyorum”

Devletten herhangi bir beklentim yok, toplum bana kucak açacak diye umuyorum. İyi ki bu cezayı aldım ve buradayım. Eğer bu yolun başında iken yakalanmasaydım belki de çok daha ilerisinde, çok daha ağır cezalar ile burada olurdum. Çok şanslıyım. Ben 20 yaşındaki kardeşimi de bonzaiden kaybettim. Bin pişmanım, bir daha böyle bir şeye asla bulaşmayacağım, hayta dört elle, sıkı sıkı sarılacağım. Esas pişmanlığım kardeşim ölünce oldu, onu kaybedince uyuşturucuya bakış açım çok değişti…

Bu işe para için girdim fakat çok pişman oldum. Buradan çıkmayı dört gözle bekliyorum fakat dışarıda neler yaşayacağımı düşününce de korkuyorum. Tek istediğim geçinebilmek, mutlu olacağım bir işin içerisinde olmak ve kötü şeylere sarılmamak…

“Bana kötü gözle bakmasınlar, ben artık iyi şeyler yapmak istiyorum”

Devlet değil de toplum beni anlar, bana sahip çıkar diye umuyorum. “Pis işlere bulaştı, işime yaramaz, ya gene yaparsa” düşüncesiyle bize bir şans tanımazlarsa hayata tutunamayız.

Bize bir şans tanısınlar, hayata tutunmamıza, geçinmemize yardımcı olsunlar, bana kötü gözle bakmasınlar, ben artık iyi şeyler yapmak istiyorum.

“Gece dışarıda olmayı çok özledim”

Dışarıya çıkmayı, geceleri dışarıda olmayı çok özledim. Burada akşam saat 18.00’den sonra içeri alınıyoruz. Gece dışarıda olmayı çok özledim.”

Ferhat Dursun:

“Burada tüm düşüncelerimizden uzaklaşıyoruz”

Mesai saatleri içerisinde her gün buradayız. Bu atölyede her türlü işi yapmaya çalışıyoruz. Bazen dıştan sipariş alıyoruz, çoğu zaman ise kendimiz bir şeyler üretiyoruz. Sonra da düzenlenen bir kermes ile bu ürünler satılıyor. Kimsenin burada bir kazancı yoktur, tüm ürünler kermeste satılıyor.

Ben 11 yıldır buradayım, sanırım 3 yıla kadar biter… 21 yaşında buraya girdim, 31 yaşındayım. Dışarıda iken çiftçilik yapıyordum, buradan çıkınca büyük ihtimal yine çiftçilik yapacağım.

Son üç yıldır aralıksız seramik atölyesinde çalışıyorum. Burası özellikle meslek sahibi olmayanlar için büyük bir avantajdır. Onun dışında burası, vakit geçirmek için çok iyi bir çalışma alanı. Burada tüm düşüncelerimizden uzaklaşıyoruz, kendimizi dışarıdaymışız gibi hissediyoruz.

Bu atölye gibi yerler artsa, daha çok çeşitlilik olsa hepimiz için de çok iyi olur. Bu tarz atölyelerde çalışmak isteyen birçok arkadaşımız var, olanaklar sınırlı, yapabileceğimiz şeyler sınırlı…

“Ben dışarı başka bir Ferhat olarak çıkacağım. Tek istediğim rahat ve huzurlu yaşamak…”

Dışarıda iken cahildik, o yüzden suç işledik… İnsanlar yasaları bilmez, nasıl ceza alacaklarını, başlarına nelerin geleceğini bilmiyor, bilmediği için de suç işliyorlar. Tüm bu suçlar cahillikten, hırs yüzünden işleniyor. Herkes işlediği suçun karşılığında neler yaşayacağını bilemiyor. Belki duyuyorlar ama bilmiyorlar. Haberlerde 10, 20 yıl hapis cezası aldıklarını görüyorum ve neler yaşayacaklarını biliyorum. Mahkemelerde ibretlik cezalar veriliyor ama kimsenin perde gerisiyle ilgili bir bilgisi yok… Herkes yasaları bilmeli… Buraya gelip bir yıl ceza alan insanların bile psikolojisi bozuluyor, bin pişman oluyorlar. Burada neler yaşanacağını bilseler, biraz daha bilinçli olsalar zaten asla suç işlemezler…

İnsan her zaman bilinçli olmalı, kelimelerini dahi bilerek seçmeli. Ben dışarı başka bir Ferhat olarak çıkacağım. Tek istediğim rahat ve huzurlu yaşamak… Dışarı çıkınca hiçbir polislik olayım olmayacak, polisle hiçbir işim olmayacak…

“Doğada gezmek, yürümek bile çok özel bir mükâfattır aslında, bunu içerdeyken anlıyorsunuz”

Buradan iş yerinize yürümeniz size külfet gelebilir ama benim için bu ödüldür. Doğada gezmek, yürümek bile çok özel bir mükâfattır aslında, bunu içerdeyken anlıyorsunuz. Burada iken pek çok şeyin değerini anladık, burada büyüdüm diyebilirim…

Kafes yaptık, kuş aldılar, onlara bakıyoruz. Bu kuşlarla ilgilenmek bile benim için bir terapidir…”