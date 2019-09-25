Zekai Altan

Bakkallarda veya günümüzde marketlerde sık gördüğünüz paketlenmiş Kıbrıs mutfağı un ürünleri. Yani fırın ürünleri. Jelatinlenmiş paketlerde satılanlar ile kağıt hartuşlarda satılanlar vardır. Kağıt hartuçlarda satılanlar genelde lezzetli ve erken tükeniyor. Tabii uzun süre dayanıklı kafes, peksemet, şinno bitta gibi ürünler de vardır. Genelde jelatinlenmiş ürünlerin lezzetleri çok güzel değil. Bazen yolculuk yaparken yolda hani bir şey atıştırmak gerekir diye satın alıyorum. Genelde zeytinli, tahınlı veya pilavuna gibi. Bu yerlerden alınan bu yiyecekler genelde bayat oluyor. Lezzete gelince de pek lezzetleri olmaz. Bazı mekanlar vardır ki bu ürünleri günlük olarak üretiyorlar ve satıyorlar. Günlük olarak da tüketiliyor. Çayırova petrol istasyonunda bu üretim şekli var. Börek, tahınlı ve pilavuna gibi yiyecekler günlük olarak az miktarda üretilip satılıyor: Bir de bulgur köftesi. Bulgur köftesi en riskli olanı. Bir rafta eğer üç dört saatten fazla kalıyorsa orda bir sorun var demektir. Sağlık ile ilgili. Kıbrıs damak tadı fırın veya un ürünleri markaları belli. Bunlardan bir tanesi de Zeytinni Köy Fırını.

Mekân

Adı bile Kıbrıs kokuyor. Bu koku hem Kıbrıs damak tadı ile kültürünü ve dilini yani Kıbrıs dilinde Zeytinli değil Zeytinni olarak geleneksel dilimizi yazı dilinde de kullanan bir işletme. Minareliköy’de. Yeni bir işletme ve yeni bir girişimcilik. Zeytinni Köy Fırını Minareliköy’e girerken yol üzerinde. Hemen göze batar. Fırın ve satış yeri aynı alanda. Girişte salonda satış yapılıyor. Fırın ise arka alanda. Taş fırın. Lezzeti veren. Düzenlenmesi devam ediyor. İşletmeci Nurtaç. Genç ve girişken. Hani bu ülkede derler ya üretim, üretim. İşte size bir örnek. Nurtaç hem öğrenci hem de işletmeci. Kendi yağı ile kendi ciğerini kavuruyor. Ailesine yük olmadan. Hem okul hem de işyeri. Bu kültüre özgü geleneksel tadları üretiyor. Bu ülke tanınmış ve gelişmş bir ülke değil. Yapılacak yatırımların desteklenmesi gerekir. İşletmesini geliştirmesi için hibe veya uygun koşullarda tefecilik mantığı ile fırsatcılık yaratmadan katkılar yapılması gerekir. Tabii bu KKTC’de böyle bir şey olamayacağını da çok iyi bilirim. Bu durumda olan işletmeler vardır. Kendi yağları ile kendi ciğerlerini kavuruyorlar. Kaldı ki geleneksel tadları kültürü ile üreten işletmelere özel katkılar verilmesi gerekir. Nurtaç da bunlardan biridir.

Zeytinni lezzetleri

Zeytinni Köy Fırınında üretilen müthiş ürünler vardır. Büyük köy ekmeği, küçük köy ekmeği, diyet ekmek, köy çöreği dişli, şinno bidda, peksemet, kafes, hellimli, zeytinni ve tahınlı. Simit kültürünün olmadığı bir üretim. Hatta bu tür ürünleri okul kantinlerine kuralına göre üretilerek satışının yapılması gerekir. Çocukların bu ürünleri tatarak tanımaları açısından da önemli. Kıbrıs kültürünün yozlaşması ve unutulması açısından değerlendirildiğinde bu üretimlerin de önemi artar. Ben ve eşim tahınlıya bayılırız. Tahınlıyı heryerden almayız. Birçok üretimlerde tahın yerine şekerli simit kullanılır. Tahınlının yapılışına uygun değildir. Zeytinni Köy Fırınında bunlar yok. Tüm ürünler kuralına göre ve doğru malzeme kullanılarak yapılıyor. İlk adım oldukça zengin. Lezzetli Kıbrıs Mutfağı fırın ve un ürünleri üretiliyor. Tümü de Kıbrıs Mutfağı damak tadı. Yavaş yavaş dağıtım ağı da gelişiyor. Geleceği açık bir işletme ve başarılı bir işletmeci adayıdır Nurtaç. Zeytinni Köy Fırını ürünlerini Erülkü, Belça terminal Devpa, Ercan Market, Dikmen Kooperatif gibi birçok yerde bulabilirisniz. Bu ürünleri mutlaka tadın. Zeytinni Köy Fırını etiketi ile satılan bu ürünlerde doğru malzeme kullanılarak Kıbrıs damak tadını alacağınızı söyleyebilirm. Zeytiini Köy Fırını zaman içerisinde gelişeceği kaçınılmzadır. Birkaç markadan biri olacağı görülebiliyor. Arayacağınız bir marka. Yerinde yaptığım tadımda bu Kıbrıs damak tadını aldım. Özellikle çörek yanında çakızdes, zeytin, domadez ve hellimcik ile tadılacak bu çörektan alacağınız tad bir başka. Bu ürünleri tadmayı ihmal etmeyin. Telefon ile de bilgi alabilirsiniz.

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ADRES: MUSTAFA KEMAL KIBRISLI CADDESİ NO: 4 MİNARELİKÖY-LEFKOŞA