Zeytinlik’te ‘yurt projesi’ kargaşası

Zeytinlik’te Halide Özerin’e ait yurt projesi ile ilgili ‘kargaşa’ yaşanıyor. Bölgede 2 kat sınırı olmasına rağmen 3. kata çıkmaya çalışılan inşaat, Girne Belediyesi tarafından durduruldu. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri: Araştırmamız sürüyor Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan: Ara çözüm ürettik, 3. kat için planlama onayı verdik Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi adına Avukat Gürcan Bayramoğlu: Gayrı resmi işlem tespiti varsa, yargıya taşıyacağız Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: Ruhsat 2 katı kapsıyor, inşaatı durdurduk Proje sahibi Mustafa Özerin: Zaman kazanmak adına böyle bir adım attık, art niyetimiz yok Davayı yürüten Avukat İzzi Okray adına Avukat Emre Efendi: Uzlaşı sağlandı, 3 kat için planlama onayı verildi

Ayşe GÜLER

Zeytinlik’te Halide Özerin’e ait yurt projesi ile ilgili ‘kargaşa’ yaşanıyor.

Yargıya da yansıyan, ‘uzlaşı’ sağlanmasına rağmen sancısı bitmeyen inşaat, 3 kat ruhsatı olmaması nedeniyle Girne Belediyesi tarafından mühürlendi.

Uzun yıllardır sancılı bir süreç yaşayan inşaat projesi, bölgede 4 kat sınırı olduğu dönemde planlama onayı müracaatının reddedildiği gerekçesiyle yurt sahipleri tarafından yargıya taşınmıştı.

Şehir Planlama Dairesi ise daha önce ‘geleneksel yurt’ projesine uygun olmadığı gerekçesiyle planlama onayı vermediği projeye, yargı süreci devam ederken ‘ara formül’ üreterek, benzer projelere emsal teşkil etmemesi için, 3. kata çıkma izni verdi.

Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi’ni de harekete geçiren gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı da araştırma başlattı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri:

“Konu bilgimde, araştırıyoruz”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, konunun bilgisinde olduğunu, araştırmanın sürdüğünü söyledi.

Kadri, Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi üyeleri ile geçtiğimiz gün bir araya geldiklerini, söz konusu toplantıda bu konunun da konuşulduğunu aktardı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Ruhsat 2 katı kapsıyor, inşaatı durdurduk”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, söz konusu inşaatın, inşaat ruhsatının 2 katı kapsaması, 3 kata yönelik herhangi bir ruhsatı olmaması nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Güngördü, şu anda söz konusu inşaatta çalışmaların durduğunu, faaliyetlerin devam etmediğini aktardı.

Güngördü, geçmiş yıllarda bölgedeki kat sayısı sınırının 3 olduğunu ancak emirname değişikliği ile bu sınırlamanın 2’ye düşürüldüğünü hatırlattı.

Söz konusu inşaat sahiplerinin 3 kat izni olduğunu iddia ettiğini, son düzenleme öncesinde inşaat ruhsatı ile ilgili dosyasının Şehir Planlama Dairesi’nde olduğunu öne sürdüğünü de söyleyen Güngördü yaşananları şöyle özetledi: Bölgede geçmiş yıllarda 3 katlı planlama onayı vardı. Köydeki inisiyatif ve bölge halkı, köy içindeki hudutlarla ilgili çekince ortaya koydu. Bu doğrultuda Başbakan Yardımcısı, ilgili bakan ve Şehir Planlama Dairesi ile görüştüler. Akabin de de emirname yayınladılar, sonrada köy merkezlerine yakın yurt binalarının 2 kat olması yönünde sınır getirildi.

Söz konusu inşaat sahibi, değişiklik öncesi dosyasının içerde olduğunu iddia etti.

Elindeki inşaat ruhsatı 2 katı kapsar, 3. katı yapacaksa kural değişikliği gerektiğini söyledik. 19 Ocak’ta Girne-Çatalköy İmar Planı onayı alındı. Söz konusu inşaatta Perşembe günü üçüncü katın kolan demirleri çakıldı. Dosyaya baktık, belediyedeki ruhsatı iki kat. 28 Ocak’ta Şehir Planlama Dairesi üçüncü kat için izin verdi. Planlama onayında mahkeme kararından bahsedildi. YİM’e gidildiği, mahkemede uzlaşı olduğu ifade edildi. Mahkeme kararını görmedik, avukatı mahkeme kararını vermeyi uygun bulmadı. Biz de inşaatı durdurduk.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan:

“Ara çözüm ürettik, 3. kat için planlama onayı verdik”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ise söz konusu yurt inşaatının eski dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda 3. kata çıkması için Ocak 2018’de planlama onayı verdiklerini doğruladı.

Yiğitcan, yurt inşaatının 4 kat yapılması ile ilgili geçmiş yıllarda daireye birçok kez başvuru yapıldığını, söz konusu projeyi ‘geleneksel yurt’ tanımına uygun olmaması nedeniyle defalarca reddettiklerini de söyledi.

2010 yılında emirname değişikliğine gidildiğini, yurtlarla ilgili bir düzenleme yapıldığını belirten Yiğitcan, yaşanan süreci şöyle özetledi: Yurtlara teşvik verildi, 2010’da emirname değiştirildi. Girne ve Çatalköyde’ki yurtlara 4 kat sınırı yapıldı. Emirnameye yazılımı yaparken geleneksel yurt ve suit yurt diye tanımlama yapıldı. Yurtlar, ortak tuvalet ve banyo olması halinde geleneksel, oda içinde banyo, tuvalat olması halinde ise suit yurt olarak tanımlandı. Emirname değişikliğinde geleneksel yurt olanlar teşvik edilmişti. Bu projede de dosyaları geleneksel tarz olmadığı için reddedildi. Bu proje ile birlikte 15 proje daha reddedildi.

Yiğitcan, süreç içerisinde konunun yargıya taşındığını, inşaat sahiplerinin de planlama onayı tüzüğü çerçevesinde yasal hakları olduğunu iddia ettiklerini belirtti.

İnşaat sahiplerinin gereken yasal süre içerisinde Şehir Planlama Dairesi’nin başvurularına cevap vermediği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdıklarını ve haklı olduklarını iddia ettiklerini de ifade eden Yiğitcan, diğer davalara emsal teşkil etmemesi adına ‘ara formül’ bulunduğunu, dava süreci devam ederken eski dosya üzerinden hareket edildiğini ve planlama onayının verildiğini aktardı.

“Usul hatasından dolayı böyle bir adım attık” diyen Yiğitcan, kamuyu düşünerek hareket ettiklerini, planlama onayının Ocak 2018’de verildiğini, ancak her planlama onayı alan inşaatın da ‘ruhsat’ alacağı anlamı taşımadığını kaydetti.

Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi adına Avukat Gürcan Bayramoğlu:

“Gayrı resmi işlem tespiti varsa, yargıya taşıyacağız”

Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi adına Avukat Gürcan Bayramoğlu ise sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi, yapılacak araştırma sonucu gayrı resmi işlemin tespit edilmesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Bayramoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve ilgili dairelerle görüştüklerini ifade ederek, söz konusu dairelere yurtla ilgili yazılı dilekçe de vereceklerini de belirtti.

Bölgede çok katlı yurt yapılmaması için uzun yıllar uğraş verdiklerini ifade eden Bayramoğlu, verilen planlama onayının diğer yurt inşaatları için ‘örnek’ teşvik etmesinden endişe duyduklarını da sözlerine ekledi.

Davayı yürüten Avukat İzzi Okray adına Avukat Emre Efendi:

“Uzlaşı sağlandı, 3 kat için planlama onayı verildi”

Davayı yürüten Avukat İzzi Okray adına Avukat Emre Efendi, bölgede emirname değişikliği yapılmadan, 4 kat sınırı olduğu dönemde proje ile ilgili planlama onayı müracaatların reddedildiğini, konuyla ilgili de bir dava süreci başlattıklarını belirtti.

Efendi, planlama onayının reddine ilişkin Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava süreci devam ederken,

tüzük ile ilgili Planlama Dairesi’nin yapması gereken bir takım işlemleri süre içerisinde yapmaması,

emsal teşkil etmemesi için her iki taraf arasında uzlaşıya varıldığı, davanın geri çekildiğini kaydetti.

Ayrıca Avukat Efendi, Şehir Planlama Dairesi tarafından ilgili projeye 3 kat için planlama onayı verildiğini de sözlerine ekledi.

Proje sahibi Mustafa Özerin:

“Zaman kazanmak adına böyle bir adım attık, art niyetimiz yok”

Proje sahibi Mustafa Özerin, proje ile ilgili kesin onayı aldıktan sonra vizeye başvurduğunu, yoğunluk nedeniyle gecikme yaşandığını belirterek, vizeden proje gelene kadar üçüncü kat için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Özerin, zaman kazanmak adına böyle bir adım attıklarını ifade ederek, “Kaçak yapacak değilim, art niyetimiz yok” dedi.

2015 yılından beridir proje ile ilgili çalışma yürüttüklerini, zaman içerisinde birçok haksızlığa uğradığını kaydeden Özerin, projenin ‘geleneksel yurt projesi’ olmaması nedeniyle reddedildiğini kaydetti.

Özerin, belediyeden bitmiş onay, Eğitim Bakanlığı’ndan da işletme onayı sonrası yurdu devreye koyacağını aktardı.