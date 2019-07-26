Zeytin hastalıkları konuşulacak

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmalarına, 31 Temmuz Çarşamba günü Hisarköy’de devam edecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, “zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele” konulu eğitimleri çerçevesinde, saat 16.00’da üreticilerle Ali Ekenoğlu’nun ve Hasan Çobancık’ ın tarlalarında toplanılarak uygulamalı eğitim verilecek.

Saat 19.00’ da ise Hisarköy Kültür ve Spor Derneği’nde gece eğitimi düzenlenecek.

Eğitime tüm üreticileri ile halkın davetli olduğu belirtildi.