Zeytin Festivali sosyal medyaya taşınıyor

19. Uluslararası Zeytin festivali,16. Ekim 2020 Cuma günü saat: 17:00’da Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası giriş salonunda, facebook üzerinden canlı yayın açılış konuşması ile başlayacak olan festival, 9. Karikatür - Zeytin Mizah yarışmasının kesin sonuçlarının açıklanmasıyla online sergisinin açılışı ile devam edecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada “Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz ve dijital olarak yayınlanacak olan Uluslararası Zeytin Festivali ülkemizde büyük ilgi gören, halkımız tarafından, yurtdışıdan ülkemize gelen turist ve konukların yoğun olarak ziyaret ettiği önemli ses getiren bir festivalimizdir.

Festivalin ana teması zeytin ve yan ürünlerinin üretiminin, zeytin ağaçlarının korunmasına dikkat çekmek, üretimi teşvik etmekle birlikte, festival kültürel, sanatsal etkinliklerle dikkat çekmekte ve ülke tanıtımına da büyük katkı yapmaktadır.

Sunum ve seminerler, yazar ve şairlerin edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri, el sanatları üretim ve tanıtımları, yöresel halk dansları gösterileri, tiyatro ve konserlere dolu dolu bir festival gerçekleşecektir.

Festivalin en önemi organizasyonu olan ve uluslararası yönüyle de öne çıkan, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ile birlikte her yıl düzenlediğimiz 9. Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah yarışmasına, Covid – 19’a inat 62 ülkeden 288 çizer, 886 eser göndermiştir. Bu ülkemiz karikatür sanatı adına önemli ve değerlidir.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına alan Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, festivalimizi bu yıl yeni bir anlayışla dijital olarak, sosyal medya fecebook sayfamız üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.

Güngördü, facebook sosyal medya sayfamız üzerinden gösterilecek yayınlarımızda, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin üretim çalışmaları, söyleşi ve sunumlar, konserler, halk dansları gösterileri, sanatçıların üretim, kültürel ve sanatsal aktiviteleri, sergileri sunulacaktır. Festival 20. yılına doğru giderken, geçmişten günümüze 19. yılı özetleyen tüm yılların program kitapçıklarından oluşan görsel resim ve şiirle festivale özel kısa bir reklam filmi hazırladık. Tüm coşku ve heyecanımızla festivalin, üretim, kültür ve sanat boyutu ile de birlikte devamlılığını sağlamak adına festivalimizi 16- 17 Ekim 2020 tarihlerinde sosyal ağımız üzerinden düzenleyeceğiz” dedi.

Karikatür sergisi, 19 Ekim 2020 pazartesi gününden itibaren, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde, Girne belediyesi Yeni Hizmet Binası giriş salonunda halkımızın, sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır. Gelecek yıllarda, sağlıklı günlerde yine meydanlarda, halkımızla birlikte olabileceğimiz, kucaklaşabileceğimiz festivallerde görüşmek üzere.