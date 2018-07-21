ZEYTİN AĞAÇLARINI SULARKEN ÖLDÜ

Kalavaç köyünde sakin, Cambulat lakabıyla bilinen tanıdık simalardan 61 yaşındaki Mehmetali Çelik, dün akşam tarlasında ölü bulundu.

Çelik'in, kendi arazisi içinde zeytin ağaçlarını suladığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili araştırmanın devem ettiği belirtildi.

Açıklamada;

"Ani Gayri ve Tabii Ölüm:

20.07.2018 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Kalavaç’da sakin Mehmetali ÇELİK(E-61), Kalavaç alanyer mevkiinde bulunan arazisi içerisinde zeytin ağaçlarını suladığı esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam ediyor." denildi.