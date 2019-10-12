Zeytin ağaçlarını kökünden söktüler

Çayırova’da bulunan Valya mevkiinde KKTC Orman Dairesi’ne ait arazi içerisinden bulunan 21 adet zeytin ağacını dozer ile kökünden sökerek çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili olarak M.Ç. (E-23) H.Ç. (E-42) ve H.M.’nin (E-38) tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mağusa'da uyuşturucu

Mağusa’da dün, H.G.’nin (E-40) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. H.G. tutuklandı.

Mağusa -Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen E.Ş.’nin (E-37) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.Ş. de tutuklandı.