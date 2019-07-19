Zemin provokasyona açık...

Kimi “gazeteler” hemen hemen her gün “karşıtlık” üzerine bir siyaset pompalıyor.

Bilinç altına yaymak istedikleri “Pis urumlar”

Güneyde bir adli olay mı oldu? Bizim kumar gazetesi dalıyor olayın üzerine “Türk haklı-mağdur” mealinde bir manşet çakıyor…

Ne başlıklar! Ne kelimeler…

Provokatör yayınlar pusuda, her yeni günde “ malzeme ” bekliyorlar.

En başından beri yazıyorum, bu güne kadar yürütülen müzakere süreci bir “barış süreci” değildi…

Ne yazık ki!

Bundan öncekiler de öyleydi, Akıncı-Anastasiadis de öyle…

Masa başında, toplumlardan uzak kağıt üzerinde “yeni bir devlet” kurmaya çalışıyor siyasiler.

Peki sahada durum nedir diye hiç düşündük mü?

‘Yeni devlet’ kurma sürecinin zeminine 'barış projesi' kurmayı denedik mi?

Var mı böyle bir siyasetimiz?

Daha açık söylemek gerekirse, süreç barış süreci, toplumların yakınlaşma süreci olarak tasarlandı mı?

Anlatamadım mı kendimi?

Peki, şöyle söyleyeyim, toplumlar şuan barışa hazır mı mesela?

Ya da iki toplumun kucaklaşması için barış güçleri olarak ne yapıyoruz? Yaptıklarımız yeterli mi?

Üzgünüm ama bu soruların cevapları adada yaşayan her iki toplumun da henüz barışa hazır olmadığını gösteriyor bizlere…

***

Evet, barikatlar açık…

Evet, herkes istediği yere özgürce gidebiliyor.

Peki kaçımızın Kıbrıslı Rum dostu var?

Ya da her daim görüştüğümüz kaç Kıbrıslı Rum arkadaş edindik?

Veya şöyle sorayım, kaçımız yaşadığı evi eski sahibine vermeye hazır?

Kaçımız endişe taşımıyor?

Kaçımız tedirgin değil?

Evet, masa başında yürütülen müzakere sürecini önemsiyorum.

Samimiyetle çözüm bulmak için gecesini gündüzüne katan liderlerin emeğini de selamlıyorum.

Ama sürecin masa başından, sokağa, sahaya yansıması gerektiğini düşünüyorum.

Zira görüyorum ki toplumlar henüz barışa hazır değil...

Bir birimizi anketlerle kandırmayalım.

'Uzun Yol'da vitrinlere bakınarak gezinmekten öte bir şeydir barış!

Girne'nin kumarhanelerindeki rulet masasından da büyüktür.

Leymosun'da yenen balığın tadı gibi lezzetli olsa da, içinde kılçıkları vardır bu barışın… Dikkatli yemek lazım, boğazımıza kaçmasın!..

Evet, başa dönecek olursak masa başında, kağıt üzerinde kurulmaya çalışılan bir devlet var, henüz anne karnında…

Velev ki doğdu sayalım.

Ve velev ki imzalar atıldı.

Her şey hallolmuş mu olacak?

Barışmış mı olacak toplumlar?

Hayır!.. Silkelenip kendimize gelmeliyiz. Eğer zemine barış projesini döşemezsek bu inşaat çökebilir a dostlar, çökebilir!

Bunu Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı verdiği mücadele sonrasında kurduğu devlette görmedik mi?

“Ulus devlet” tezi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti hala sorunlu değil mi?

Hatalı kurulan devletin düzeltilemeyen yanlışları bugün hala kan akmasına neden olmuyor mu?

Bu açıdan bakıldığında son 5 yılda yaşanan bazı olaylar bizlere şunu gösterdi:

- Toplumda henüz barışa hazır olmayan endişeli bireyler vardır ve acılar hala tazedir, saygı duymak lazım.

- Toplumları barışa hazırlamak için sokakta-sahada barış projesi yürütmek elzemdir. Liderlerin sağda-solda birlikte poz vermesi yeterli değildir.