Zeki Ziya: “İnsanları mağdur edenler düşünsün”

Aygün Bahar ÖKMEN

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açıkladığı yeni kısıtlama kararlarının ardından CYXP Travel Direktörü ve Pegasus Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, tüm bürolarını kapattı, hizmeti durdurdu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıklamış; buna göre uçak seferlerine de çeşitli sınırlamalar getirilmişti.

Ziya, 23 Ağustos 2020 tarihinden itibaren günlük uçuş sayısını (özel uçaklar hariç) 6 uçuşla sınırlayan yeni karara tepki gösterdi. Kendisine ait CYXP Travel bürolarının tamamına kilit vuran Ziya, hükümetin durmadan fikir değiştirmesinden şikâyetçi…

Farkındalık yaratmak istedim

YENİDÜZEN’e konuşan Ziya; “Tek istediğim bir farkındalık yaratmak. Bir takım kararları alır veya değiştirirken birilerini mağdur ettiklerinin de farkında olmalarını istiyorum. Bunun sorumluluğu bana ait değildir. Biz, yolcularımız ne yapacak diye sorduğumuzda kimse cevap veremiyor. Yalnızca karar bu yönde ve uygulanacak deniliyor” şeklinde konuştu.

Bakanlıkların sürekli karar değiştirmesinden şikâyetçi olan Ziya, “Bir hafta içerisinde defalarca karar değiştirdiler. Geceden sabaha uygulamalar değişiyor. Takip etmek ve karşılık vermek imkânsız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Başbakan, 20 üniversite ve 2 havayolu şirketinin katıldığı bir toplantıda Ekim ayında üniversitelerin açılması ile birlikte öğrencilerin adaya kolay ulaşımını sağlamak amacıyla sefer sayılarının arttırılması gerektiğinin konuşulduğunu vurgulayan Ziya, Cuma günü öğlen saatlerinde getirilen QR kodu uygulamasının da kendilerini ve yolcuları zor durumda bıraktığını ifade etti.

27 kişi uçağa alınmadı

“Minimum 72 saatlik PCR testi ile ülkeye giriş yapabilen insanlara Cuma günü alınan bir kararla QR kodu olmayan giremez diyorsunuz. Peki, hâlihazırda biletini ve PCR testini almış olanlar ne yapacak? En azından bir haftalık bir süre tanınamaz mıydı?” şeklinde konuşan Ziya, Adana’dan kalkacak olan Pegasus uçağına 27 kişinin bir anda değişen kararlar sonucunda alınamadığının ve bu insanların mağdur duruma düştüğünün altını çizdi.

QR kodu uygulamasının Kuzey Kıbrıs vatandaşları için de sorun yarattığını ifade eden Ziya, son anda alınan bir karar olmasından dolayı, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden PCR testi alarak Türkiye’ye yolculuk yapan vatandaşlarımızın dönüşte QR kodu uygulaması ile karşılaştıklarını ve ülkeye girişlerde problemler yaşadıklarını da ekledi.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Başbakan, bir üniversite ve iki havayolu temsilcisi ile yapılan görüşmelerde tedbirlerin kolaylaştırılması ve uçak seferlerinin arttırılması ile ilgili kararlar alınmışken Cumartesi akşamı dokuza doğru kendisine ulaşıldığını ve sefer sayılarının azaltılması kararının alındığının bildirildiğini ifade eden Ziya; “Dünden bugüne karar değişiyor. Takip etmek olanaksız. Pazar akşamdan itibaren sefer sayıları üçe düşecek. Tüm uçuşlar iptal edildi. Üç uçuş seferi için yeniden başvurmanız gerek denildi” şeklinde konuştu.

Yapboz tahtasına döndü

1 Temmuz’dan bu yana yayınlanan neredeyse 20 nota olduğunu ifade eden Ziya, bugün (dün) yapılan bir açıklama ile Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden PCR testi yaptıran yolcular için QR kodu gerekmeyecek denildiğini ekledi. Bunun üzerine Müsteşarın da bulunduğu Whatsapp grubundan “Bir işi bir defa olsun düzgün yapın. Bir yığın insan bu yüzden uçağa binemedi. Şimdi uyandınız, düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bu acemiliklerden gına geldi yeter. Çift uyruklulara nasıl bir uygulama getireceksiniz? Onu da açıklayın. Ve lütfen nota yayınlayın. Yayınladığınız notalar yapboz tahtasına döndü” yazdı. Bunun üzerine gruptan çıkartıldı.

İnsanların mağduriyeti üzerine şubelerini kapatan Ziya, sözlerini; “Mağdur olan insanları bakanlıklara yönlendiriyorum. Böylece yaptıklarının sonucunda ne kadar çok insanın mağdur olduğunu görebilirler” şeklinde tamamladı.