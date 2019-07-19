Zeki Erkut'un Yeni Romanı "Kral" okurlara tanıtıldı

Zeki Erkut'un yeni romanı "KRAL", Lefkoşa'nın yeni mekanı Mod Cafe'de gerçekleştirilen bir etkinlikle okurlara tanıtıldı. Khora Yayınları adına konuşma yapan kitabın editörü ve Khora gönüllüsü Nazen Şansal, yayınevi olarak en önemli misyonlarının Kıbrıslı yazarların ürettiği nitelikli eserlerin okurlara ulaşmasında aracılık etmek olduğunu vurgulayarak, yıllardır bunun için gönüllü emek veren onlarca kişiden sadece biri olduğunu belirtti. "Hayat şartlarının zorlaştığı, insan ilişkilerinin yozlaştığı, paranın ve maddiyatın yükselen değer olduğu, kültür-sanat ve edebiyatın ise geri plana itildiği bir dönemde, bugüne ve gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz üretmek ve ürettiklerimizi yazar-yayınevi ve okurlar olarak paylaşarak dayanışmaktır." diyen Şansal, Khora Yayınevi'nin 69 kitaba imza attığını, Zeki Erkut'un 3 kitabının da Khora'dan çıkmış olmasından mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca yazara güveni ve desteği için teşekkür etti.

Yazar Zeki Erkut, kitabına emeği geçenleri sayarak başladığı konuşmasında Khora Yayınları'na, kapak resmini ve tasarımını yapan sanatçı Nilgün Güney'e, sayfa tasarımını gerçekleştiren grafiker Ömer Tatlısu'ya, tüm süreçte kendisine destek olan eşi Sevgül Uludağ'a teşekkür etti. Ardından Kral romanının yazılma sürecinden, karakterlerin oluşumundan, kurgusal bir roman olmakla birlikte ülkemizin yakın tarihine ve insanlarımızın yaşam biçimine dayandığından bahsetti. Romanın sosyo-politik arka planının 74 sonrası yaşananlar olduğunu vurgulayan Erkut, Leymosun'dan Girne'ye getirilen bir müzisyenin kişiliğinde ve yaşadıklarında bir onur mücadelesi gördüğünü söyledi.

Konuşmalarda, kitabın temmuz ayında basılmasının, 45 yıl önceki 1974 Temmuzundan sonra ülkemizde yaşananlara dayanmasından ötürü manidar olduğu da vurgulandı. Gerek yazarın gerekse okurların duygusal anlar yaşadığı sohbet, samimi bir atmosferde devam etti. Etkinlikte, katılımcılar kitap alarak yazara imzalatma, soru ve yorumlarını iletme imkanı da buldular.

KRAL romanının bir sonraki tanıtım ve imza etkinliği 25 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.30'da Mağusa Khora'da gerçekleşecek.