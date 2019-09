Zehra Şonya: Paranın olmadığı bir dünya hayal ediyorum 

(Sanatla ilgili birçok şey)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çalışkan

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Hiç bilemiyorum… Belki de bahçıvanlık. Doğayı ve doğada olmayı çok seviyorum. Doğa ile ilgili bir şey olacağını düşünüyorum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sanat ve politika

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Her şey gerektiği için yaşanıyor diye düşünüyorum. O nedenle pişmanlık duyacağım bir şey yok.

En büyük sevincim… Ölmeden önce bu ülkeye heykel dikebilmek. Bir ara ümidimi yitirmiştim.

Hayatımın dönüm noktası… Üniversite ve bu bağlamda Camille Claudel’in biyografisini anlatan film.

Beni en çok etkileyen yazar… Tek bir isim vermek zor, Amin Maalouf, Umberto Eco, Gaston Bachelard, İtalo Calvino, Murathan Mungan vb.

Başucumdaki kitap… Bu aralar “Mümkün Olmayan Müze”

En keyif aldığım müzik… Son dönemlerde chello

En son izlediğim film… Tell It To The Bees

Kendim için son aldığım şey… Şort

Dolabımdaki en gereksiz şey… Senede 1 defa giyilen her şey

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Alet- edevat

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kızdığımda söylenme huyum

Kendimde beğendiğim özellik… Dayanıklılık ve inatçılık

Olmasa da olur… Para

Olmazsa olmaz… Köpeklerim

En iyi yaptığım yemek… Garip makarna sosları

Hayalimdeki dünya… Paranın olmadığı ve para için çalışılmadığı bir dünya

Aşk benim için… Çılgınlık ve aşkınlık

Onunla çok tanışmayı isterdim… Bilemedim…. Jodie Foster veya Juliette Binoche olabilir.

Görmek istediğim yer… Mısır ve Maya uygarlıklarını çok merak ediyorum, bu nedenle Mısır ve Meksika

Mutlaka yapmak istediğim… Gençliğimde yapmak isteyip de yapamadığım şey olarak at sürmek. Hala bunun için zaman yaratamıyorum.

Son olarak söylemek istediklerim… Emekli olup gezmek, kitap okumak, düşünmek, bir şeyler karalamak ve atölyemde kendimce zaman geçirmek güzel olurdu.

*Zehra Şonya fotoğraf: Leman Arıbuka