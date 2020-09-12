Zaroğlu Türkiye'ye sevk ediliyor

Coronavirüse yakalanan Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Zaroğlu'nun tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılacağını açıkladı.

Arıklı sosyal medya paylaşımında "Milletvekilimiz Bertan Zaroğlu nun tedavisine Ankara Şehir Hastahanesinde devam edilecek... Teşekkürler Türkiyem..." dedi.

COVID-19 tedavisi gören Bertan Zaroğlu sosyal medya paylaşımları ile hastanedeki ortamı eleştirmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs'taki TC vatandaşı COVID-19 hastalarını ambulans uçaklarla Türkiye'ye sevk etmeye başlamıştı.

Doktorlar da Arıklı’ya isyan etti

YDP Milletvekilleri Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu’nun paylaşımları sonrasında doktorlar da isyan etti.

Karantina hekimlerinden, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, “Kendimize kuş tüyü yastık mı istedik?” diyerek, “Kusura bakmayın ama, ya süreci hiç takip etmediniz ya da partililerinizden başka hastalar umurunuzda değil” diye konuştu.

Dr. Kamiloğlu şu görüşleri paylaştı:

Bu kadarı da fazla. Susalım diyoruz ama, üzerimize bu kadar da gelinmemeli.

Günlerdir her hasta Bertan Zaroğlu’nun yaşadıklarını bir şekilde yaşıyor. Neden isyan ediyoruz biz?

Kendimize kuş tüyü yastık mı istedik?

Erhan beyin son paylaşımı gerçekten kabul edilemez. ‘Bilerek yapıyorlar’ dediği bizler, günlerdir bu isyan içindeyiz. Bu koşullar kabul edilemez diye ayaktayız.

Sayın Arıklı’yı aklı değil, hasta psikolojisi yönetiyor.

Irkçı dediğiniz doktorlar kaç vaka tedavi etti Türkiye, Türkmen, Nijerya, Alman, Rus vatandaşı?

Kaç kişiyi huzurla evine gönderdi?

Doktorlar bir haftadır ‘yatak yok’ kavgası yapıyor, siz ‘bilerek yapıyorlar’ diyorsunuz.

Doktorlar ‘çalışma koşulları kötü organizasyon yok’ diyor, siz ‘ırkçılık yapıyorlar’ diyorsunuz.

Doktoralar ‘pozitif hastalara otelde yer kalmadı, yok hastane’ diyor, siz, ‘hücre’ diyorsunuz.

Kusura bakmayın ama, ya süreci hiç takip etmediniz ya da partililerinizden başka hastalar umurunuzda değil.

Bizim için tüm hastalar eşit ve hepsi için insani koşullar talep ediyoruz.”