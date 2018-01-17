Zara, Türkiye’deki mağazalarını kapatıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, giyim markası Zara’nın Türkiye pazarından çıkış kararı aldığını yazdı.

Zara, Mango ve Next markalarına üretim yapan Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından kıdem tazminatlarını alamayan 151 işçi, 79 haftadır grevde.

Zara’nın tüm dünyada toplam 6 bini aşkın mağazası var.

Altaylı, bugünkü yazısında Zara’nın Türkiye’den çıkma kararı aldığını yazdı.

Habertürk yazarı şöyle devam etti: “Tüm mağazalarını kapatacak ve Türkiye’de sadece online satış yapacakmış. Daha önce de böyle dedikodular çıkmış, ancak Zara Türkiye’den çıkmamıştı. Ancak bu kez bana bu bilgiyi veren, Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri. Her ne kadar bu kararın gerekçesi ‘yüksek kiralar nedeniyle aşırı maliyetler’ olarak gösterilse de ben pek de öyle düşünmüyorum.”