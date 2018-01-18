Zara iddialara cevap verdi: Kapatmıyoruz

İspanyol hazır giyim devi Zara uzun süredir “Türkiye’den çıkıyor” iddialarına dün cevap verdi.



1998’den beri Türkiye’de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteren Zara’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’deki Zara ve alt markaları pazardan çekiliyor ve mağazalarını kapatıyor haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mağaza kapatmıyoruz aksine yeni mağazalar açıyoruz” denildi.



Türkiye’deki birçok AVM’de faaliyet gösteren mağaza son yıllarda hızlı büyümesi ile dikkat çekiyordu. Şirket kısa süre önce Türkiye’de resmi internet sitesinden de online alışveriş imkanı tanımaya başladı.



Zara’nın 2016 yılı dünya cirosu ise 15.4 milyar euro oldu. 93 ülkede faaliyet gösteren markanın bu ülkelerde toplam 2 binden fazla mağazası bulunduğu belirtiliyor. 2016 yılında 51 mağaza açan İspanyol Zara yeni pazarlara da giriyor.