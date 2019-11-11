Zanlılar 1 gün tutuklu kalacak
Girne’de 2010 yılında meydana gelen resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini suçlarından aleyhlerine dava getirilen V.A., M.A., M.A., R.U., A.B., M.O. ve K.Y. mahkemeye çıkarıldı. zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verildi.
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Devrim DEMİR
Girne’de “resmi evrak sahteleme” ve “tedavüle sürme” suçlarından, aralarında iş adamı V.A. nin da olduğu toplam 7 kişi mahkemeye çıkarıldı.
A.B.'nin polise sahte sözleşme hazırlamak için V.A.'nin 1 milyon sterlin aldığını itiraf etmesi üzerine “Resmi evrak sahteleme” ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis bu sabah olaya tanıklık eden 2 kişi daha tespit etti. Olayla ilgili zanlı konumunda olan O.A.nin yurtdışında olduğu belirtilerek, bu hafta adaya dönmesinin beklendiği aktarıldı.
Mahkeme, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi...
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