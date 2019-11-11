Zanlılar 1 gün tutuklu kalacak

Devrim DEMİR

Girne’de “resmi evrak sahteleme” ve “tedavüle sürme” suçlarından, aralarında iş adamı V.A. nin da olduğu toplam 7 kişi mahkemeye çıkarıldı.

A.B.'nin polise sahte sözleşme hazırlamak için V.A.'nin 1 milyon sterlin aldığını itiraf etmesi üzerine “Resmi evrak sahteleme” ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis bu sabah olaya tanıklık eden 2 kişi daha tespit etti. Olayla ilgili zanlı konumunda olan O.A.nin yurtdışında olduğu belirtilerek, bu hafta adaya dönmesinin beklendiği aktarıldı.

Mahkeme, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi...