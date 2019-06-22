Zanlı Polis itiraf etti: Tabancaları yurtdışından gizlice getirdim

GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ… Çamlıbel Polis Karakolu’nda görev yaptığı öğrenilen polis memuru zanlı Z.D., işlediği suçları itiraf ederken, tabancaları zanlı L.E.’nin isteği üzerine getirdiğini gönüllü ifadesinde belirtti.

Devrim DEMİR

Alınan bir ihbar üzerine uzun zamandır yakın takipte olan 37 yaşındaki polis memuru Z.D.,’nin evine önceki gün yapılan şok baskının ardından, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişi daha tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleşen operasyonda, polis memuru Z.D.’nin evinde şarjörleri ile birlikte 3 adet tabanca, birçok canlı mermi, 29 adet eski eser nitelikli sikke, bir adet metal arama detektörü ele geçirilmişti.

Operasyon sırasında evde olduğu tespit edilen Ö.Y. de mahkeme emri ile tutuklanırken, aynı gün Z.D., polise verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu tabancaları yurt dışından ülkeye zanlı L.E.’nin isteği üzerine getirdiğini itiraf etti.

Polis, önceki gün ilerlettiği soruşturmasında adı geçen zanlı L.E.’yi Girne’de kıskıvrak yakaladı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İki zanlı baskın sonucu yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, ihbar üzerine Doğanköy’de zanlı Z.D.’nin evine operasyon yapıldığını ve evde mahkeme emri ile arama yapıldığını kaydetti.

Bayram, operasyon sırasında evde olduğu tespit edilen Ö.Y.’nin de ilerletilen soruşturmada suçlarla bağlantısı olduğu tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polisin evinde yok yoktu

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Z.D.’nin evinde yapılan aramada 1 gram Hintkeneviri, içilmiş içinde uyuşturucu olduğu düşünülen 1 adet izmarit bulunduğunu dile getirdi.

Bayram, evde devam eden aramalarda 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi ele geçirildiğini anlattı.

Evin diğer odalarında ve bahçesinde devam eden aramalarda, bir adet metal arama detektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alındığını ifade eden Bayram, avluda eski eser nitelikli madeni para ele geçirildiğini kaydetti.

Z.D., tabancaları yurt dışından getirdiğini itiraf etti

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Z.D.’den söz konusu emarelerle ilgili izahat istendiğinde 3 adet tabancayı yurt dışından L.E.’nin isteği üzerine getirip yasal bir beyanda bulunmadığını itiraf ettiğini kaydetti.

L.E., operasyonun ardından telefon hattını imha etti

Bayram, operasyonun duyulmasının ardından tabancaları yurt dışından getirttiği iddia edilen zanlı L.E’nin kullanımındaki cep telefonu hattını imha ettiğini aynı gün alınan mahkeme emri ile zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Zanlı Z.D., dışında iki zanlının ifade vermediğini kaydeden Bayram, alınması gereken çok sayıda ifade olduğunu belirtti.

Birçok kişinin görülüp sorgulanacağını belirten polis çavuşu, zanlıların soruşturmanın salimen yürütülebilmesi açısından 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, polisin soruşturma ile ilgili süreye ihtiyacı olduğuna değinerek, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

Dündar, zanlıların soruşturma maksatları açısından 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.