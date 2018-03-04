Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek 1 adet jeneratör sirkat etmekle suçlanan C.B ve U.K isimli iki kişi tutuklandı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlı U.K ötenazi istedi.

Parmak izi ele verdi…

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ulaş Ursavaş, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve kendisi evde olmadığı sırada mutfak penceresinden girildiğini ve evin içi karıştırıldıktan sonra içeride muhafaza edilen 1 adet jeneratörün alınıp evin başka bir kapısı açılarak dışarıya çıkış yapıldığını belirtti. Olay yerinde yapılan incelemede zanlı C.B’a ait parmak izlerinin bulunduğunu açıklayan Ursavaş, bunun üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Ursavaş, zanlının evinde yapılan aramada ise olay yerinde bulunan ayakkabı izleri ile kıyas yapılabilmesi için benzer özellik taşıyan 4 çift ayakkabının emare alındığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade vererek olay yerinde bulunduğunu itiraf ettiğini belirten Ursavaş, ayrıca zanlının bazı iddialarda da bulunduğunu söyledi. Ursavaş, yapılan soruşturmada zanlı U.K’nin da olay yerinde olduğu ve eve girdiğinin öğrenildiğini belirterek, zanlı U.K’nin, Mağusa’da daha önce meydana gelen başka bir sirkat meselesi ile ilgili olarak önceki gece tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını, aranan emare ve kişilerin olduğunu belirten Ursavaş, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı U.K: “Denetimli olarak öldürülmek istiyorum…”

Mahkemede söz alan zanlı U.K, kan donduran bir istekte bulundu. Ailevi durumlarından ve babasının hastalığından dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını dile getiren zanlı, ötenazi istedi. Zanlı“Ben ya psikoloğa gitmek ya da denetimli öldürülmek istiyorum. Günün sonunda beni içeriye attığınızda üzerimde bıraktığınız tişörtle bile kendimi boğabilirim, kendi nefesimi tutarak kendimi öldürebilirim. Ben artık yaşamak istemiyorum. Bu nedenle en doğal bir şekilde ötanazi istiyorum” dedi.

3 gün tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. İnan ayrıca zanlı U.K’nin beyanlarından dolayı zanlının derhal Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine ve doktor raporunun dava dosyasına eklenmesine emir verdi.