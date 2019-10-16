Zanlı Müfettiş istinafa başvurdu
Aleyhinde birçok suçlama getirilen ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi G.Ç., istinafa başvurdu.
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Aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi G.Ç., istinafa başvurdu.
Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran G. Ç., bu sabah tutuklu olarak mahkemeye getirildi. G.Ç.’nin avukatı, müvekkilinin teminata bağlanmasına ve ikamet şartı getirilmesini talep etti. Savcı Behrat Mavioğlu, G.Ç.’nin iki aylık sürede davasının ikame edileceğini beyan etti. Yargıtay Ceza, istinafı 6 Kasım’a erteledi.
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