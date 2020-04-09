Zanlı mahkemede maskeyi fırlattı

Girne’de meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı A.İ., mahkeme salonunda saldırgan tavırlar sergiledi. Zanlı, yüzündeki maskeyi fırlatıp yere savurdu ve kazağını çıkarmaya yeltendi. Polis, savcı, avukat ve tercüman aracılığıyla sakinleştirilmeye çalışılan zanlı, güçlükle sakinleştirildi ve duruşma kaldığı yerden devam ederek zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel, zanlı A.İ.’nin 08.04.2020 tarihinde Girne'de meydana gelen Kast Hasar, Tecavüz-i Alet Taşımak ve Rahatsızlık suçlarından sorumlu olduğunu belirtti.

Polisin verdiği ifadeye göre zanlı, misafir olarak bulunduğu evde koltuğun döşemelerini kesti, alçıpan tavanı eliyle yumruk atarak kırdı. Ayrıca kapıları tekmeledi, araç park yerindeki 5 arabanın camlarını kırdı, 34 bin 400 TL hasara neden oldu.

Polis, zanlının aynı gün Girne Semih Sancar Caddesi üzerinde rahatsızlık yaptığı bir esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polisin 3 gün tutukluluk talebi, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu tarafından uygun bulundu.