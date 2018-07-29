Zanlı: “Bu benim işimdir…”

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde önceki gün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tabela altına gizlenmiş şekilde 135 gr ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu uyuşturucu maddeleri kimin ya da kimlerin almaya geleceğini tespit etmek için pusu görevine başlayan polis ekipleri, olay yerine gelerek uyuşturucu maddeleri alan M.S.M’yi suçüstü tespit ederek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Magaji aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı M.S.M’nin, polis tarafından suçu kendisine izah edildiğinde “Bu benim işimdir. Her yeri kontrol ettim. Nasıl oldu da sizi göremedim” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Uyuşturucuyu almadan önce her yeri defalarca kontrol etti…

Meselenin tahkikat memuru, 27 Temmuz tarihinde alınan bir bilgide eski Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde “Saklıkent Sitesi” girişinde bulunan otobüs durağı arkasındaki tabela altında uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu bölgeye gidilerek konu tabela altında yapılan aramada streç naylon poşet içerisinde 135 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis memuru, konu maddeyi kimin veya kimlerin alacağının tespiti için pusu görevine başlandığını açıkladı. Polis memuru, ayni gün zanlı M.S.M’nin kullanımındaki kiralık araçla önce Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru gelip konu durak yanından durağı kontrol ederek araçla geçtiğini, daha sonra “Saklıkent Sitesi” önünden üçlü dönüş yaparak yine konu durağın yanına gelip araçtan indiğini belirtti. Araçtan inen zanlının 5 dakika kadar durağın çevresini ve anayoldan araç gelip gelmediğini kontrol ettiğini ifade eden polis memuru, yine zanlının uyuşturucunun bulunduğu yerin arkasını gezerek etrafı kontrol ettiğini ancak uyuşturucuyu almadan tekrar araca bindiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının kullanımındaki araçla yine Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru giderken orada bulunan başka bir siteden tekrar dönüş yaptığını ve yine durağa geldiğini belirterek, zanlının araçtan inip konu tabelanın altında bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bulunduğu yerden alırken suçüstü tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

“Suçlu olduğumu biliyorum”

Zanlı sorgulandığı zaman “suçlu olduğumu biliyorum. Uyuşturucudur” dediğini söyleyen polis memuru, zanlıya suçu izah edildiğinde ise “Bu benim işimdir. Her yeri kontrol ettim. Nasıl oldu da sizi göremedim” beyanında bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden polis memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı M.S.M’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.