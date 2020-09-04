Zanlı 2 ay tutuklu kalacak

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı R.S.F bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz, operasyonun 25 Ağustos tarihinde gerçekleştiğini anımsatarak zanlı R.F.S.’nin tasarrufunda 326 gram 815 miligram hintkeneviri ele geçirildiğini anımsattı.

Ramiz, zanlının tutukluluk süresinde suçunu itiraf ettiğini, uyuşturucu maddeyi 21 Ağustos tarihinde Kıbrısın güneyinden 336 gram olarak ithal ettiği yönünde ifade verdiğini söyledi.

Polis, yine yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda bulunan söz konusu maddeler içerisinde 5 gramını 21- 25.08.2020 tarihleri arasında kendisinin içtiği, 19 ayrı foil kâğıdına sarılı uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ise müşteri bulması halinde her bir paketi 350 TL'den satacağının tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.