Zanlı 17 yaşında

Serdarlı köyünde, 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle tutuklu olan 17 yaşındaki M.O.T, yargı huzuruna çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Geçitkale Polis Karakolu’nda görev yapan polis çavuşu Kamil Perçiner, olayla ilgili olguları aktardı.

Perçiner, zanlının 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, vahim zarar ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis çavuşu Kamil Perçiner, 7 Mart’ta küçük kızdan psikolog ve sosyal hizmetler memuru eşliğinde alınan ifade doğrultusunda, ülkeye yurt dışından giriş yapar yapmaz tutuklandığını anlattı.

Perçiner, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, bir ay sonra 18 yaşına girecek olan zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.