"Zamlar, zamanında alınmayan tedbirlerin sonucudur"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu yazılı bir açıklama yaparak yapılan zamları savunmadıklarını ancak, bu zamların geçmüş hükümet döneminin alınmayan tedbirler sonucunda meydana geldiğini ifade etti.

Umut Öksüzoğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektrik fiyatlarına zam yaptı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) olarak zamları savunma sorumluluğumuz yoktur. Ancak halkımıza doğru bilgi verme sendikamızın başta gelen görevlerindendir. Zamlar geçmiş hükümet ve atadıkları KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun kötü yönetiminin kaçınılmaz sonucudur. Zamlar AKSA isimli özel şirket ile yapılan “döviz endeksli garantili alım” sözleşmelerinin eseridir.

İki yıldır döviz ve akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler dikkate alındığında, Elektrik İnkişaf Nizamnamesi’nin zamanında ve usulüne uygun bir şekilde uygulanmaması ve yasal sorumluluklardan kaçınılması yöntemi ile KIB-TEK’in bilerek ve isteyerek gelir kaybına uğratılması sürdürülebilir bir politika değildir. Kötü yönetim sonucu gelinen aşamada zamlar kaçınılmaz hale gelmiştir. KIB-TEK’in zamanında yapılmayan zamları 2 yıl sonra ele alması maalesef bu boyutta zam yapılmasına neden olmuştur.

Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus ise AKSA isimli özel şirket ile yapılan sözleşmelerdir. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler AKSA isimli özel şirket ile döviz olarak ödenecek şekilde ürettiğini garanti vererek alma anlaşması yapmışlar veya bu anlaşmayı ısrarla sürdürmüşlerdir. Pratik uygulama bu şirketin ürettiği elektriğin karşılığı döviz olarak ödenmiş, tüketiciye ise 2 yıl boyunca Türk Lirası ile satılmıştır. Döviz ile elektrik satın alıp TL ile satma artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Aradaki kayıplar da bugüne kadar KIB-TEK’in hanesine gelir kaybı olarak yansımıştır. Bu alım garantili anlaşmalar nedeni ile 2017 yılında tüketilen elektrik %44’ü döviz ile satın alınıp Türk Lirası ile satılmıştı. Aynı sistem devam etmekte olup bu durum kabul edilebilir değildir ve süratle değiştirilmelidir.

Çare yıllardır söylediğimiz ve önerdiğimiz yapıdadır. KIB-TEK süratle ÖZERK bir yapıya kavuşturulmalı, garantili alım sözleşmelerine son verilmeli ve siyasilerin siyasi kaygılarla davranma imkânları ortadan kaldırılmalıdır."