Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Değişiklik Yasa Önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Önerisi Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda, önce Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.

Ekonomi ve Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar, tasarıya ilişkin raporu okudu.

ÖZGÜR

Tasarı üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Birikim Özgür aldı. Özgür, hükümeti eleştirdiği konuşmasında, “Halk, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle zamlarla yüz yüze kaldı” dedi.

Hükümetin fonlarla ilgili ezbere de olsa bir takım çalışmalar başlattığını söyleyen Özgür, “Bu, fonlarla ilgili Meclise gelen ilk öneri. Bu gibi yapısal çalışmalara komitede destek oluyoruz ama bu hükümetin doğru iş yaptığını göstermiyor” şeklinde konuştu.

Özgür, Meclis’e gelen yasal düzenlemelerin gelirlerin tek elden yönetilmesi için yeterli olmadığını da belirtti.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın ülkeye giremeyen para miktarını “105 milyon TL” olarak açıkladığını ancak kendisine göre bunun 255 milyon TL olduğunu söyleyen Özgür, “Bu meblağ devlet kasasına girseydi bugün bu kadar yüksek düzeyde zam yapılmasına gerek olmayacaktı. Maliye bazı gelirlerinden feragat edebilecekti” dedi.

Piyangolar Birimi’yle ilgili de bir açıklama yapan ve bu konuda da çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Özgür, “Sadece sorunsuz fonların buraya getirildiği bir süreç var” dedi.

Özgür, hükümete “Güç-Kur’u gündeme almaya hazır mısın?” diye de sordu.

ÇELER

Özgür’den sonra kürsüye çıkan ve tarihi eserlerle ilgili açıklamalarda bulunan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Tarihi eslerler konusunda ne bilgiye, ne hoşgörüye, ne de korunma bilincine sahibiz” dedi.

Çeler, eski eserler konusunda ciddi atılması gerektiğini ifade ederek, “Para nereye gidecek önemli ama bilinç de önemli. Maliye bu fonları bu yerler için mi kullanacak yoksa kamu maliyesi için mi kullanacak? Bu soru işareti…” şeklinde konuştu.

Oya Kutsal’ın vekillere dağıtılmak üzere Meclis’e “Metruk Tarihler Ülkesi” adında bir kitap getirdiğini, kitabın tam da bu günkü konuyla ilgili olduğunu söyleyen Çeler, vekillerin atıl durumdaki eserleri ele alan bu kitabı incelemesini istedi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Fiyat İstikrar Fonu’nun geçmişte iyi kullanıldığını ancak bu fonun Maliye Bakanlığı’na aktarılmasının ardından vatandaşların hayat pahalılığı karşısında korunamadığını söyledi.

Fonların amaçları dışında kullanıldığını savunan Angolemli, “Eski eserler çöküyor. Duvarları çatlıyor. Mağusa’da eski eser çöktü. Şimdi tamiri başladı ama… Hükümetler ‘fonu disiplin altına alacağız’ hikayesiyle bunları başka yerlerde kullanıyor” dedi.

Angolemli, tasarıya oylarının ret olacağını söyledi.

ATAOĞLU

Genel Kurul’da, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmalara cevap verdi.

Ataoğlu, Hüseyin Angolemli’nin sözünü ettiği ve yıkılan Gazimağusa’daki tarihi eserlerle ilgili tamirin başladığını belirtti.

Müzeler konusunda tedbirler aldıklarını ifade eden Ataoğlu, Güzelyurt’taki Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin, doğa bölümünün tamamıyla yenilendiğini anımsattı.

Ataoğlu, İskele, Büyükkonuk ve Lefke’de müze açılması çalışmaları olduğunu, Girne’deki müze çalışmasının devam ettiğini, Gazimağusa’daki müze çalışmalarında ise sona gelindiğini kaydetti.

Her ilçeye bir müze kazandırma hedeflerine dikkat çeken Ataoğlu, eski eserlerin korunmasıyla ilgili Maliye’nin bütçede sıkıntı yaşatmayacağına inanç belirtti.

Ataoğlu, Zeki Çeler’in konuşmasında belirttiği çeşmelerin ise, Turizm Bakanlığı değil Vakıflar İdaresi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

MERKEZ BANKASI’YLA İLGİLİ İKİ ÖNERİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Genel Kurulda daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Değişiklik Yasa Önerisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Önerisi ele alındı. Her iki öneri de oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya geçilmeden önce İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Ahmet Kaşif, her iki öneriyle ilgili raporu okudu.

Öneriler üzerine CTP Milletvekili Ahmet Gülle ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli söz aldı.

GÜLLE

Ahmet Gülle, düzenlemenin Merkez Bankası’ndaki Sağlık Fonu’yla ilgili olduğunu kaydetti. Gülle, “Bu düzenlemeyle emekli olup da çalışan, bir şekilde prim yatırmaya devam eden, emekli olduğu halde bu hizmetlerden yararlanamayan insanların bu hizmetleri alması öngörüldü. Bu düzenlemeyi birlikte yaptık” dedi.

ANGOLEMLİ

Hüseyin Angolemli ise öneri üzerindeki konuşmasında dövizdeki artışa ve Merkez Bankası’nın teşkilat yapısına değindi.

Hükümetin dövizle ilgili Merkez Bankası’ndan görüş isteyip istemediğini soran Angolemli, “Hükümetin aldığı hiçbir önlem yok. Maliye Bakanı ‘önümüzü görelim’ diyor. Önünü ne zaman göreceksin Sayın Bakan?” diye sordu.

Türkiye’deki referandumun dövizdeki yükselişe neden olacağını da söyleyen Hüseyin Angolemli, “Türk Lirası süratle eriyor. Ülkede döviz bazında sözleşmeler yapılıyor. Hükümeti göreve çağırıyorum. Dövizin yükselişi konusunda önlem alın” şeklinde konuştu.

Angolemli, Merkez Bankası konusundaki öneriye ret oyu vereceklerini ifade ederek, “Bu ülkede 12 üniversite var, burada değerli insanlar var ama bu kurumun başı ve yardımcısı KKTC yurttaşı değil. Hükümetin bunda bile sözü yok” dedi.

Angolemli, Merkez Bankası’nın halkı nasıl koruduğunu da sorarak, “Merkez Bankası fonksiyonlarını, yasadaki görevlerini yapmıyor” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ve oylamaların ardından Genel Kurul bugünkü çalışmasını tamamladı. Meclis Genel Kurulu, yarın yine toplanacak. Birleşimin saat 10.00’da olması bekleniyor.