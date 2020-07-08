Zamansız vedası yasa boğdu…

Hasan Artuner’in zamansız vedası ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Beyin kanamasına bağlı olarak kalbi duran Artuner’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Artuner’in aile yakınları hiçbir rahatsızlığı bulunmadığını ve bu gidişin çok ani olduğunu ifade etti.

Dün akşam yaşamını yitiren 52 yaşındaki Hasan Artuner’in evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Gönyeli- Yenikent’te sakin, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eski Müdürü Artuner, yarın Lefkoşa Mezarlığında sonsuzluğa uğurlanacak.