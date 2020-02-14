Zamansız vedası yasa boğdu

21 yaşındaki Osman Hacıoğulları, tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören Bostancı köyü sakini Osman Hacıoğlulları hayata tutunamadı.

İstanbul’da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Hacıoğulları’nın cenazesinin bu gece adaya getirileceği, yarın Bostancı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından Yuvacık Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

21 yaşındaki Osman Hacıoğulları’nın zamansız gidişi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Futbol tutkunuydu…

Futbola gönül veren Osman Hacıoğulları’nın, Fenerbahçe tutkunu olduğu ve bölge kulüplerinden Yalova Spor Kulübü alt yapısında futbol oynadığı ifade ediliyor.

Yalova'dan Başsağlığı mesajı...

Yalova Spor Kulübü, geçtiğimiz yıllarda altyapısında futbol oynayan Hacıoğulları için Başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Geçtiğimiz yıllarda alt yapımızda top koşturan Osman Hacıoğulları'nı erken yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kardeşimize tanrıdan rahmet yaslı ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz."