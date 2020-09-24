Zamansız vedası üzdü

Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumu Koro üyesi, barış gönüllüsü Kıbrıslı Rum Soulla Pampos Charalambous yaşamını yitirdi.

Yıllardır Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumu Koro’da yer alan 69 yaşındaki Charalambous’un, bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Neşeli karakteri ile bilinen iki çocuk sahibi Charalambous, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Charalambous, Larnaka ya bağlı Livadya köyünde son yolculuğuna uğrulanacak.

Birçok Kıbrıslı Türk ile yakın arkadaşlığı bulunan Charalambous’un Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan sevenleri de ölümüyle yasa boğuldu.