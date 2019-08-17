‘Zamanında ödeme yok, fazla istihdam var’

Mağusa Belediyesi personeli Pazartesi günü ‘Uyarı Grevi’ yapacak: “3 aydır maaşlar geç ödeniyor, ek mesailer, bayramlıklar ödenmedi”

Mağusa Belediyesi’nin Mağusa Türk Genel İş’te örgütlü çalışanları, ‘geç ödenme, ek mesailerin ödenmemesi, kapasitenin üzerinde istihdam ve belediye bütçesinin yanlış kullanılması’ gerekçeleri ile greve gidiyor…

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, Pazartesi uyarı grevi yapılacağını, ay sonuna kadar bir ilerleme olmadığı takdirde süresiz greve gidileceğini açıkladı.



Dila ŞİMŞEK

Mağusa Belediyesi personeli, ‘geç ödenme, ek mesailerin ödenmemesi, kapasitenin üzerinde istihdam yapılması, belediye bütçesinin yanlış kullanılması’ gerekçeleri ile Pazartesi günü greve gidiyor.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, “Siyasete alet olunacak diye kişiye göre iş yaratıldı, sadece sendikaya bağlı 370 personel var, sendikadan bağımsız çalışan personelle ilgili bir bilgilendirme yapılmıyor” dedi.

Karagil, 3 aydır maaşların geç yattığını, ek mesailerin ve bayramlıkların ödenmediğini kaydetti.

“2018 yılında sadece güvenliğe 4.5 milyon TL ödendi” şeklinde konuşan Karagil, 2018’den beri düzenli olarak tartışmaların ve uyarıların sürdüğünü ancak dikkate alınmadığını söyledi.

Başkan Karagil, ay sonuna kadar bir değişim olmaması takdirde süresiz grev yapacaklarını belirtti.

“160 kişi önce durduruldu, sonra yeniden istihdam edildi”

Belediyenin aylar öncesinde 160 kadar günlük çalışan işçiyi durdurduğunu, ancak sonrasında tekrar istihdam ettiğini iddia eden Karagil, “Türlü bahanelerle bu personeller çeşitli yerlere yerleştirildi. Devlet katkısı olduğu halde, 3 aydır geç ödemeler yaşanıyor, mesailer ödenmiyor” dedi.

Karagil, Toplu İş Sözleşmesi’ne göre ek mesaisi ödenmeyen kişilerin çalışmaya zorlanamayacağını vurguladı.

“Evde oturan insana maaş ödeniyor”

Karagil, “Bir kurumun, gelirini ve giderini hesap etmesi, karşılayamayacağı şekilde istihdam yapmaması gerekir. Siyasete alet olup, personel alırsanız, evde oturan insana maaş verirseniz, bu herkes için büyük haksızlıktır. Burada suç yöneticidedir” şeklinde konuştu. Belediyenin 157 kişiyi durdurduğunu, ancak sonrasında tekrar istihdam ettiğini söyleyen Karagil, “Belediyenin yanında özel şirket adı altında başlatıldı, ancak bu ‘özel şirketin’ giderlerini belediye karşılıyor” dedi.

“Alınan 15 Milyon TL borç, halka hizmet verilmeden harcandı”

Karagil, “Halka yapılması gereken yatırımlar yapılmıyor. Meclisten 15 milyon TL borç alındı, halka hizmet verilmeden harcandı” diye konuştu.

2018 yılında sadece güvenliğe 4.5 milyon TL ödendiğini kaydeden Karagil, “Örneğin Perşembe Pazarı, sadece Perşembe günleri faaliyet veren, kapalı bir alandır. Burada, haftanın diğer günlerinde bekçi bekletilmesine gerek yoktur. Bu ek bir masraftır” diyerek eleştiride bulundu.

“Ne bayramlıklar, ne mesailer ödendi”

“Dün yine bankaya gittik, ancak ödeme gelmediği söylendi” diyen Karagil, bayramlıkların ödenmesi için bayram öncesi oturma eylemi yapmak istediklerini ancak olay çözülene kadar bankaların kapandığını dile getirdi.

Personellerin de sendikayı eleştirdiğini belirten Karagil, “İnsanlar da ses getirmemiz ve eylem yapmamız gerektiğini söylüyor, çünkü bir senedir bu gibi sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Karagil, 33 senedir bu belediyeye bağlı çalıştığını ifade ederek, bundan önce ödeneklerde hiç böyle sıkıntılar yaşanmadığını savundu.