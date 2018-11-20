“Zamana ihtiyacımız var”

Hüseyin KIRAL

Geçtiğimiz sezon uzun bir ardan sonra yeniden Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Esentepe takımında ligin dokuzuncu haftası geçilirken sıkıntılar devam ediyor. Ligde bu güne kadar oynanan karşılaşmalardan sadece bir galibiyet, bir de beraberlik alan Esentepe’de yaşanan puan kayıpları nedeni ile antrenör değişikliği yapılırken, yine puan kayıpları devam ediyor. Esentepe takımında iki hafta önce teknik direktörlük görevine başlayan Necati Tilki gazetemize yaptığı açıklamada, “Takımın sıkıntılı olduğunu biliyordum ve bu sıkıntılı durumu aşmak için bana yapılan teklifi değerlendirip görevi kabul ettim” dedi. Necati Tilki, “Ancak içine girip çalışmaya başladıktan sonra gördüm ki, bu takım gerçekten çok sıkıntılı bir takım, ancak aşmak içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Tilki: “Küçük Kaymaklı maçını kazanırız diye düşünüyordum”

İki hafta önce göreve geldikten sonra hemen hemen haftanın beş günü takımla birlikte idman yaptıklarının altını çizen Esentepe Teknik Direktörü Necati Tilki, “Bu süreç zarfında gördüm ki gerçekten oyuncu profili açısından da çok sıkıntılarımız var” dedi. “İki haftadır özellikle gol yollarında değişik varyasyonlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz açıklamasını yapan Tilki, “Maalesef bunda da yani gol atmakta başarılı olamadık ve iki haftadır mağlup olduk” dedi. Tilki, “Özellikle kendi evimizde oynadığımız ve şu anki görünümü ile ligde bire bir rakibimiz olan Küçük Kaymaklı takımı karşısında galip geleceğimizi düşünmüştüm, ancak o da gerçekleşmedi” dedi. Yabancı oyuncularından sıkıntı yaşadığının altını çizen Esentepe Teknik Direktörü Necati Tilki, “Şu an elimizdeki mevcut oyunculardan en iyi şekilde nasıl yararlanırız ona bakıyorum ve o şekilde oynayacağımız rakip takıma göre çalışmalarımı sürdürüyorum” dedi.

“Devreye kadar ne toplarsak”

Hafta sonu Alsancak deplasmanında güçlü Merit Alsancak Yeşilova takımı ile karşılaşacaklarını belirten Esentepe teknik patronu Necati Tilki, geçtiğimiz hafta sonu Gençler Birliği karşısında izleme olanağı bulduğu Alsancak takımını iyi ve güçlü bir takım olarak gördüğünü, futbolu bilen çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu, ancak oraya da giderken mağlup olmak için gitmeyeceklerini söyledi. Devre arasına kadar oynayacakları her maçtan puan veya puanlar çıkarmak için oynayacaklarının altını çizen Necati Tilki, “Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve devre arasında takıma yapacağımız takviyeler sonunda bu takımı yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Süper Lig’de tutma başarısı gösteririz” dedi.