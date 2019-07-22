Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Synergia Medya isimli kuruluşun “Omada Kypros” işbirliğinde, sosyal medya için hazırladığı video yeniden gündem oldu.

Kıbrıs’taki çözüm çabalarını ve adanın yeniden birleşmesini destekleyen bir kampanyanın parçası olan video, 2015 yılında hazırlanmıştı.

Son günlerden yeniden paylaşılmayan başlanan videoda Kıbrıslı Rum gençler, “Birleşik Kıbrıs’ta ortak fırsatlarımız olacak”, “birlikte özgürüz”, “zaman değişti, biz de değiştik, geleceğimizi birlikte kuralım” gibi pek çok mesaj veriyor.