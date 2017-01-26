Zam yok ama ilaçlar zamlı

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı ve “İlaçların %96’sı Türkiye’den… Zammın yansıtılması kaçınılmaz” dedi.

İyi de Türkiye’de henüz zam yok ki!

Zam olacak ama 20 Şubat’tan sonra yürürlüğe girecek. Bu artışın nedeni de Türkiye’de olan ilaç fiyatlarının değerlendirilmesinde kullanılan Euro kurunun 2.1166 TL’den 2.3421 TL’ye çıkarılması…

Bu oran %10.65 artışa denk geliyor. Ancak tabii ki bu gelişmeden sonra Türkiye’de de herhalde ilaç depoları ilaçları stoklamaya ve piyasaya vermemeye başladılar ki eczanelerde ilaç bulunmaz oldu. 20 Şubat’ı bekliyor ilaç depoları ilaçları piyasaya sürmek için diye düşünürken depolar da açıklama yapıyor ve ilaç üreticilerinin üretimlerini durdurduklarını, kendilerinde ilaç olmadığını söylüyorlar.

Durum bu iken bizde ilaçlar hemen zamlı satılmaya başladı. Neredeyse %100 artışlı ilaçlar eczanelerde satılmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı yukarıdaki gibi bir açıklama yapıyor ama Türkiye’de zammın olması, yürürlüğe girmesi gerekir ki buraya da yansısın!

Öyle bir şey yok, zam henüz yürürlüğe girmemiş ama biz ilaçları zamlı alıyoruz.

Ama belki de insaflı değerlendirmekte yarar var!;

İlaçlardan bizi mahrum etmemek için ilaç depoları olan ilaçları şimdiden eczanelere zamlı dağıtmaya başladılar. Yani hastalar düşünülüyordur, hastalar ilaçsız bırakılmak istenmiyordur!

Sağlık Bakanlığı da herhalde bu iyi niyetten dolayı denetim yapmak istemiyordur! O da bizi düşünüyordur, ilaçsız kalmamızı istemiyordur, dolayısıyla olmamış zammın olmuş gibi uygulanmasına göz yumuyordur.

Her şey bizim için!

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Madeni döviz para geçmiyor!

Bir garip ülkeyiz vesselam!..

Devlet dairelerimizle, kurumlarımızla…

İnsanımızla zaman zaman…

Dün British Council hesabına kızımın sınav harcını yatırmak için (hade ismini vermeyim da belki da bütün bankalar öyledir) bir bankaya gittim. Sınav harcı 123 Euro. Dövizi almak için para bozdum, 3 Euro’yu da bankaya eksiksiz götürmek için özellikle 3 Euro istedim. 130 Euro götürsem zaten biliyorum, üstünü tl’ye çevirerek verecek banka… Ona da kolaylık olsun diye tam 123 Euro götürdüm. Karşımdaki görevli “madeni para almayız” demez mi! Şaştım kaldım. “Neden, madeni döviz parada sahtelik mi var?” diye sordum.

Biraz bekledi, nasıl cevap vereceğini düşündü herhalde!... Sonra “Merkez Bankası, madeni paralar 100’er adet olmazsa almıyor” dedi.

E bana ne kardeşim, vatandaşa ne bundan… Kaldı ki o madeni paralar 100’er adet olana kadar bankada kalırsa kayıp para mı olur, anlamadım.

Yani tuhaf tuhaf uygulamalar…

Ne mi oldu? 3 Euro için TL bozdurdum bankadan, öyle tamamladım 123 Euroyu…

Gelen temiz 3 adet Euro'yu sen alma da her gün değerinin nerelerde olduğu belli olmayan TL al. Onun 100’er adeti kolay birikiyor ya!