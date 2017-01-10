Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) “zam rekortmeni” olarak nitelediği hükümetin ülke üzerindeki yönetme erkini de artık yitirdiğini savundu.

Sendika Başkanı Ahmet Kaptan 1 Temmuz 2016 tarihinde asgari ücretin1834 TL olarak belirlendiğini, çalışanın eline ise 1596 TL olarak geçtiğini hatırlatarak, Temmuz- Aralık dönemi hayat pahalılığı oranı olan yüzde 7.86'lik artışın kamu görevlilerinin maaşlarına halen yansımadığını, Asgari Ücret Tespit Komisyonununsa “göstermelik olarak” iki kez toplandığını belirtti.

Kaptan yazılı açıklamasında, , hükümetin halkın ve emekçinin yanında değil, birkaç sermayedarın güdümünde hareket ederek sürekli zam kararlarıyla halkın hayatını cehenneme çevirdiğini ifade etti.

Son altı ayda tüp gaza yüzde 22, elektriğe ortalama yüzde 18, suya yüzde 25, akaryakıta yüzde 16, sebze ve meyveye ise yüzde 200'lere varan zam geldiğini kaydeden Kaptan, kamuda çalışanların çok büyük sıkıntılar çekerken çalışan nüfusun yüzde 80'ini oluşturan özel sektör çalışanlarının durumununsa vahim hale geldiğini ifade etti.

UBP-DP hükümetinin hayat pahalılığına karşı çözümler üreteceğine, son günlerde artan soğuklara rağmen gaza, elektriğe ve akaryakıta zam yaparak halkın sağlığı ile de oynadığını iddia eden Kaptan, “Dövizde rekor artışlar yaşanırken, dövizle kirada oturanlar ne yapacağını bilemezken, borçlular çareler ararken zamlar hayatı zindana çevirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kaptan, açıklamasında, “UBP-DP azınlık hükümeti hem beceriksiz hem de anti demokratiktir. Yapacakları tek şey vardır; istifa edip ülkenin önünü açmak.” ifadelerine yer verdi.